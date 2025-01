Para a fonte de alimentação da construção a longo prazo, Rosseti Novosibirsk atribuiu 318 kW de energia e estabeleceu 5 complexos contábeis modernos. O trabalho na instalação foi realizado como parte de um grande projeto de investimento em escala (MIP), iniciado pelo governo da região de Novosibirsk.

Como resultado, em breve, os proprietários de 127 apartamentos na casa na rua. Krasina poderá obter as chaves de suas acomodações, hoje os apartamentos estão prontos para organizar os documentos relevantes.

Isso está sozinho Um exemplo de participação da empresa “Rosseti Nonosibirsk” Ao resolver o problema agudo dos detentores de ações das empresas de construção falidas. Na maioria das vezes, esses objetos imobiliários, o procedimento para a conexão tecnológica não foi executado corretamente de acordo com a legislação aplicável, com problemas na fonte de alimentação. Existem muitos exemplos e, de qualquer forma, os especialistas da empresa, juntamente com as autoridades, devem ter a ver com a situação e tomar medidas para oferecer eletricidade aos consumidores.

Nos últimos anos, o mecanismo de resolver esses problemas desenvolvidos pela energia e pelas autoridades se estabeleceu como uma ferramenta muito eficaz que ajuda a resolver os problemas dos acionistas que estão em uma situação de crise devido a desenvolvedores negligentes.