Rostrud lembrou quando você não pode responder à bolha do chef

É por isso que eles podem estar interessados ​​na resposta de Rostrud para a pergunta: “Quando é possível sem consequências para não responder ao sino do líder?” O comentário observou a informação e o portal legal “GARANT.RU”.

Ao responder à pergunta, os inspetores de Rostrud lembraram que, de acordo com as normas do Código do Trabalho da Federação Russa, o tempo de descanso é o momento em que o funcionário está livre do desempenho das tarefas trabalhistas e que ele pode usar de acordo com o seu próprio critério. Estritamente, de acordo com a lei, os tipos de tempo para relaxamento são uma pausa ou frações durante um dia útil ou mudança de trabalho. Segundo – Rest diário (intermediário). Outro feriado inequívoco é o fim de semana. Ou, como especificado na lei, é “uma paz contínua semanal”. O seguinte na lista são férias sem trabalho. E, finalmente, isso é umas férias.

Conclusão: Na explicação de Rostrud, o funcionário tem o direito de não responder a telefonemas porque está “livre do desempenho de tarefas oficiais” durante esse período.