Rota Burro usada por imigrantes ilegais indianos para entrar em nós: de Punjab para nós, mapeando a viagem de burro dos deportados indianos

Eles desafiaram seções intermináveis ​​de selvas escuras, temperaturas congeladas, ladrões mascarados, estupradores, bobinas de cobra, lesões, fome e ameaça de assassinato. Tudo para viver o sonho americano!

Mas seus sonhos foram curtos. Preso pelas autoridades algumas semanas após sua chegada aos Estados Unidos, 104 delas voltaram para casa, algemadas, em um avião militar em 5 de fevereiro.

Pelo menos 29 dos retornados, 31 de Punjab, descreveram sua terrível experiência nas declarações à polícia, detalhando o processo que seguiram para alcançar os Estados Unidos pelo México. Uma análise de suas declarações revela que eles deixaram a Índia por meio de canais legais, com toda a documentação necessária.

Suas primeiras paradas foram países com regulamentos fáceis de visto para chegar à América do Sul. Pelo menos oito deles desembarcaram em Dubai, mais oito na Espanha, cinco na Itália, quatro no Reino Unido e um no Brasil, Guiana, França e Suriname cada.

A rota “Dunki” ou “Donkey”, infame com a rota de viagem comovente e perigosa para chegar aos Estados Unidos.

A rota arriscada está em uma abordagem renovada, já que o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, mostra sua ofensiva contra a imigração ilegal.

Em apenas quatro anos, o número de cidadãos indianos que entraram nos EUA aumentou ilegalmente dramaticamente, de 8.027 no 2018-2019 para 725.000 em 2022-2023, mostrou dados do Pew Research Center.

A Índia é o único país das cinco principais fontes de imigração para os Estados Unidos fora da América Latina. Desde 2011, o número de índios não documentados nos Estados Unidos cresceu 70 %. Os números aduaneiros e a proteção de fronteiras dos Estados Unidos mostram que o número de imigrantes indianos indocumentados aumentou o mais rápido entre 2020 e 2023.

Para os deportados deste mês, tudo começa com o alcance de um agente, que promete levá -lo aos Estados Unidos, o destino dos sonhos. Os migrantes tiveram que pagar de Rs 40 lakh a Rs 1 crore esses agentes.

Depois que um contrato foi garantido, os candidatos foram levados para um país com requisitos de visto relativamente favoráveis, antes de aterrissar na América Latina, países como Brasil, Equador, Bolívia ou Guiana. Em alguns casos, os agentes organizaram vistos diretos para o México de Dubai.

No entanto, alcançar qualquer um dos países da América Latina foi apenas o primeiro e, de fato, o mais simples dos passos. Foi a partir daqui que os migrantes começam uma jornada perigosa por selvas preciosas até a fronteira entre os Estados Unidos e o México.

Darien Gap obteve seu nome do ‘Gap’ que ele criou na estrada pan -americana que liga a América do Sul e Central, sua terra resistente que impossibilita a construção. Os migrantes geralmente passam de cinco a nove dias caminhando em uma rota de 106 km pela selva tropical, começando na Colômbia e movendo -se para o oeste pela fronteira do Panamá até a menina, onde os migrantes são recebidos em um centro de recepção. A partir daí, eles vão para outros centros, como San Vicente ou lajes brancas, antes de continuar sua viagem ao norte.

Em um trecho de aproximadamente 100 km, os migrantes começam sua caminhada pelas selvas tropicais para chegar de Columbia à Cidade do Panamá. No ano passado, quase 250.000 pessoas cruzaram a lacuna de Darien, uma vasta extensão da selva tropical para Horcajadas na fronteira da Colômbia-Panama, muitos em busca de alcançar os Estados Unidos.

Detalhando a rota da caminhada, um dos deportados, Gurvier Singh, disse que foram transportados de carro da Guiana para o Brasil. De lá, eles viajaram pela Bolívia, Peru e Equador antes de continuar de ônibus para a Colômbia.

A viagem da Colômbia à ilha de Capurganá, o ponto de partida da caminhada de Darien, foi mantido de barco. A partir daí, eles fizeram uma turnê por dias através das densas e traiçoeiras selvas do espaço de Darien antes de atingir um centro de recepção de migrantes.

Donkers, como os candidatos que realizam a rota “Dunki” são conhecidos, então foram carregados em caminhões de legumes e transportados para a Cidade do Panamá. De lá, eles viajaram de ônibus pela Costa Rica, Nicarágua, Honduras e Guatemala, antes de finalmente chegar à fronteira do México-ee. Uu.

O Gurivender Singh diz que foi feito para atravessar a fronteira mexicana através de Musa usando um documento de identidade falsa fornecida pelo agente. Ele então viajou de ônibus para as cidades mexicanas de Sancoba e Tijuana antes de atravessar a fronteira americana.

Para muitos deportados, sua viagem foi presa na fronteira entre os Estados Unidos e o México pela Patrulha da Fronteira, o que levou à sua prisão no Centro de Detenção de San Diego.

Nishant Mor, de Khanpur Khurd, em Haryana, foi para os Estados Unidos no ano passado com seu telefone celular e um plano: ele gravaria sua viagem pela perigosa selva conhecida como Darién Gap e a publicava no YouTube.

Em sua série de seis partes, completamente editada em seu telefone na estrada, ele vai para o norte com uma mochila, que leva os espectadores em uma peça por vídeo fechado de sua passagem pelos rios, florestas lamacentas e uma montanha conhecida como o Death Hill.

Ele finalmente chegou aos Estados Unidos, mas foi deportado em 5 de fevereiro. As contas do Instagram e do YouTube detalham sua viagem sem editar de Haryana a Nova York.

“Os Estados Unidos vendem”, disse Ally à Índia. “Meu público é um público que quer um sonho”.

As publicações, vídeos e memes de Nishant não estão sozinhos em hindi, mas também na variedade de idiomas falados por migrantes em todo o mundo que são cada vez mais apresentados na fronteira sul dos Estados Unidos.