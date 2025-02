Os fãs do São Petersburgo Ska Hockey Club podem obter uma desqualificação vitalícia para um discurso obsceno nas arquibancadas durante as partidas. Isso foi indicado pela nova equipe Roma Rotenberg.

Os soldados do exército foram punidos pelo comportamento inadequado dos fãs durante uma partida de partida com Spartak. Então, os representantes da capital do norte perderam vermelho e branco com uma pontuação de 4: 3 nos tiroteios. As emoções de São Petersburgo escaparam e as palavras obscenas para os adversários em outro rostro derramaram a boca.

A KHL disse que, no que diz respeito à Spartak, um julgamento também foi realizado no comportamento de seus fãs. No entanto, até agora, nenhuma medida disciplinar foi relatada. Mas Rotenberg fez uma declaração e alertou todos os fãs de que eles perderão a oportunidade de participar de todos os jogos de seu time favorito se o incidente do Bouillon fosse repetido.

“Não devemos ser realizados sobre essas provocações, independentemente do que os fãs de outras equipes choram, mesmo que isso ofenda”, disse Rotenberg.

O treinador da SKA também observou que nas arquibancadas e durante os shows de vídeo para o jogo e o que está acontecendo, as crianças são assistidas. E os atletas e seus fãs devem ser um exemplo para a geração jovem.