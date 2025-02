Roubo de armazém de Andhra Pradesh: iPhones, laptops no valor de 2,5 milhões de rúpias roubadas de Vijayawada, 6 presas

Em um avanço significativo, a polícia de Vijayawada prendeu seis membros de uma gangue Pandes Pandesh por roubar Rs 2,51 milhões de iPhones e laptops de um armazém em um armazém no Vijayawada Enikepadu.

Segundo a polícia, a gangue, dirigida por uma pessoa chamada Ranjit, estava operando em Andhra Pradesh há algum tempo.

Eles estavam coletando informações sobre os armazéns na área e atacaram a unidade Enikepadu na noite de 5 de fevereiro, acrescentou a polícia.

A polícia disse que a gangue passou pelo telhado do armazém e fugiu com produtos roubados. No entanto, seu destino terminou quando a polícia os pegou em 7 de fevereiro enquanto tentava escapar de Bihar.

A polícia recuperou todos os itens roubados, incluindo iPhones e laptops, e prendeu seis membros de gangues. A polícia também está investigando como a gangue conseguiu coletar informações sobre o armazém e seus sistemas de segurança.

Após o incidente, a polícia de Vijayawada anunciou que as medidas de segurança aumentarão na área. Isso inclui a instalação de câmeras de CCTV e comitês de definição para monitorar a segurança de lojas e lojas.

“Não toleraremos nenhum tipo de atividade criminosa em nossa cidade”, disse o comissário de polícia de Vijayawada, Rajashekhar Babu.