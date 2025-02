Royal Enfield Himalayan EV não estará pronto para produção por mais uma década: Mario Alvisi

“Não é uma motocicleta elétrica que estamos lançando, é uma nova marca”, diz Mario Alvisi na recente apresentação da oferta elétrica do Royal Enfield: The Flying Flea C6. Apresentado pela primeira vez em EICMA em Milão, a pulga voadora ressuscita um mundo da guerra do passado historicamente ilustre de Royal Enfield. fabricante.

A pulga voadora não marca a marca giratória em direção à mobilidade elétrica. Embora a mobilidade elétrica desempenhe um papel crucial para a marca, a Flea Flying é uma maneira pequena e escalável de medir a demanda por motocicletas elétricas, um espaço que está coletando vapor no final do orçamento e perdendo -o no final. É por isso que, no momento, a Royal Enfield não tem planos de trazer desempenho elétrico à sua combinação de motocicletas de passeio, padrão e desempenho. Embora a Royal Enfield tenha apresentado uma versão conceitual de um Himalaia elétrico, Alvisi continua claro que não estará pronto para produção por quase uma década.

O motivo é simples: atualmente, nenhum fabricante herdado está oferecendo uma motocicleta elétrica em sua carteira. Porque? Como, dada a tecnologia disponível, as marcas ainda não resolveram o problema da razão de energia / peso que afeta o espaço de motocicleta elétrica. Em poucas palavras, a única maneira de aumentar a faixa de energia da motocicleta é adicionar uma bateria maior que, por sua vez, afeta a dinâmica do veículo. Com os carros, é mais fácil ocultar o volume, mas em duas rodas, o desafio de engenharia é mais difícil.

Base de clientes fiéis A outra razão é que os fabricantes históricos de motocicletas vêm com uma base de clientes leal e muitas vezes raiva, que não procura mudar algo novo porque nem as emissões nem a eficiência de combustível são as principais preocupações para eles. Em poucas palavras, não há incentivo real ou atualização de desempenho que o cliente esteja obtendo ao mudar para a mobilidade elétrica. Isso significa que uma motocicleta elétrica como a pulga voadora é projetada para atender às demandas de uma nova geração? Um que tem pouca ou nenhuma experiência com uma motocicleta do tamanho de um interceptador. “Não acredito em dividir o mercado por idade”, diz Alvisi.

O nome da pulga voadora foi essencialmente modificado para a necessidade da marca de uma motocicleta leve, que não é tão monótona quanto as bicicletas do segmento próximo no país e, no entanto, é uma alternativa de mais luz e deslocamento compacto a Os gostos dos 350. Um viajante elétrico fazia muito sentido. A pulga voadora original era uma motocicleta leve de 125 cc usada amplamente para missões de reconhecimento durante a Segunda Guerra Mundial. Com um peso de apenas 56 kg, foi facilmente reduzido em áreas de guerra, trancado em uma caixa de madeira. Tendo cumprido seu objetivo, foi retirado após a guerra. Royal Enfield nunca teve um motivo para ressuscitá -lo. Até agora.

Royal Enfield está classificando a fuga de pulga C6 como uma cidade mais bicicleta. Embora seu peso exato não tenha sido revelado, seu corredor -up de alumínio e o alojamento de magnésio para o ponto da bateria são medidas extensas de economia de peso. Mais importante, é uma visão muito mais estilizada e escultural da mobilidade diária do que o que existe atualmente fora de Vespa.

Projetado para atender às necessidades de viagem “A melhor resposta vem de cidades como Mumbai, Paris, Londres e Nova York”, diz Alvisi, que atesta que a pulga voadora, com sua bateria de 3 kWh de sub -3 kWh, é essencialmente projetada para atender às necessidades de deslocamento. No entanto, há uma geração completa que não está familiarizada com as motocicletas, muito menos o sabor particular da motocicleta real de Enfield. Eles são essencialmente uma placa limpa e indecisa em termos de que tipo de veículo de dois rodas, se houver algum, eles gostariam de operar. Sem rotulá -los, Alvisi pinta uma imagem familiar. “São pessoas que entendem moda, estilo e sofisticação. Eles têm uma forte conexão com esse tipo de conceito e eu diria que 50 % deles ainda não experimentaram motocicletas.

O que é de importância crucial é que, diferentemente de suas motocicletas mais recentes, que foram projetadas e desenvolvidas a partir do Centro de Tecnologia da Brand em Bruntingthorpe, no Reino Unido, Royal Enfield desenvolveu a pulga voadora de suas novas pulgas do centro de tecnologia que voam em Chennai, Tamil Nadu.

“O projeto começou originalmente em 2018. E 95 % do desenvolvimento ocorreu na Índia”, diz Alvisi. “O oitenta por cento da equipe é novo. E cerca de 20 % das pessoas fizeram parte da organização porque também precisam saber como navegar.

Embora a pulga voadora tenha sido projetada principalmente como uma corrida no centro da cidade, ela não competirá com o segmento de gelo próximo ao segmento ou com o segmento premium de scooter.

Em vez de optar por testar as águas surpreendentemente profundas da mobilidade elétrica com uma versão eletrificada de alto custo de suas bicicletas de turismo, como o Himalaia ou as motocicletas alimentadas com 650cc, a Royal Enfield optou pela abordagem segura. Adotando uma abordagem elétrica leve, usando a reputação da marca de design retrô e neo-back: o conceito de pulga voadora tem um farol redondo flutuante e um garfo de feixe que abriga as unidades de suspensão dianteira. Não está claro quais alterações serão feitas na versão de produção, que provavelmente será lançada no terceiro trimestre do CY2025.

Personalização Outro fator distintivo -chave é a opção de personalização, que está notavelmente ausente do segmento de motocicletas leves a médios e do segmento de motocicleta elétrica florescente. “É uma extensão de sua personalidade”, diz Alvisi, confirmando que as opções de personalização serão fornecidas. Uma versão de bobber de uma única praça de bicicleta já foi exibida. É crucial levar em consideração que, embora a pulga voadora tenha sido projetada principalmente como uma corrida no centro da cidade, ele não competirá com o segmento Cercanías do segmento de gelo ou com o segmento premium de scooter. Em termos de desempenho e preço, é provável que esteja mais próximo de uma motocicleta de 300-350cc.

Mercados -chave Embora seja essencial que a Royal Enfield decifre o mercado doméstico, cujas condições climáticas extremas também sirvam como a cama de prova perfeita para voar pulga, Alvisi diz que está olhando principalmente para os Estados Unidos, Europa e Reino Unido como seus principais mercados para seus elétricos ofertas. “Também recebemos muito interesse da Tailândia e da América do Sul”, diz Alvisi. Outros mercados farão parte da Fase 2.