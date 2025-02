RS 1 Red Sandalwood Crore em Karnatak

Em uma grande repressão contra o contrabando de sandália vermelha, a polícia de Thirumalashettyhalli em Hoskote Taluk, Karnataka, apreendeu 180 troncos contrabandeados armazenados ilegalmente na vila de Kattigenahali. Os contrabandistas esconderam a sandália vermelha dentro de uma floresta de Nilgiri, na tentativa de fugir da detecção. Estima -se que os registros apreendidos valem 1 crore.

As investigações revelaram que os registros foram contrabandeados com Trupati, Andhra Pradesh, onde um caso de assalto havia sido registrado. Uma operação conjunta entre a polícia de Andhra Pradesh e Karnataka levou à recuperação do contrabando. Desde então, o sândalo vermelho apreendido foi entregue à polícia de Andhra Pradesh para maior investigação.

Ao comentar sobre a operação, o superintendente da polícia da polícia de Bengaluru (SP) disse: “A polícia de Andhra Pradesh tinha liderança. Eles prenderam os autores em Andhra e revelaram o local aqui. É a sua operação. Eu não quero comentar mais.

Recentemente, o Trepati Red Sanders Antigiring Force desmantelou um importante rack de contrabando de sandálias Red Interestate. Atuando em um aviso, a força -tarefa prendeu três contrabandistas e confiscou uma rota de sandália vermelha avaliada em 4,5 milhões de rúpias durante uma inspeção surpresa do veículo perto de Chittoor, Andhra Pradesh, em 22 de janeiro.

O réu transportou aproximadamente sete toneladas de lamadas vermelhas em um caminhão de contêineres. O contrabando estava inteligentemente escondido para evitar a detecção. Segundo as autoridades, o grupo planejava contrabandear a madeira muito valiosa para Assam, um centro conhecido de distribuição.

A repressão ocorre quando Andhra Pradesh continua lutando contra o comércio ilegal de Red Sanders, uma espécie de perigo da extinção do estado nativo e apreciado por seu rico tom vermelho e sua alta demanda nos mercados internacionais, especialmente na China e no Japão. Muitas vezes, fascinante na cultura pop, o contrabando de Sanders Red continua sendo uma preocupação séria com a aplicação da lei.