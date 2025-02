Rs. 10 lakh cada um para 500 mulheres com deficiência: Gautam Adani compartilha a promessa de seu filho, ‘questão de imensa satisfação’

Com apenas dois dias restantes para o empresário bilionário e o mais jovem presidente do presidente de Adani, Gautam Adani, Jeet Adani para se casar com sua noiva diva shah, o empresário elogiou o jovem casal que prometeu fazer ‘Mangal Seva’ ao prestar assistência financeira de ₹10 lakhs para cada irmã no casamento de 500 irmãs com deficiência todos os anos.