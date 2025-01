Rs 525 por bhutta no restaurante de Virat Kohli: internautas defendem o preço depois que uma mulher reclama: ‘Você pagou pelas vibrações’

Rs 525 por bhutta no restaurante de Virat Kohli: internautas defendem o...

Uma mulher ficou desapontada ao encontrar apenas algumas fatias de humilde ‘bhutta’ quando pediu um prato de espiga de milho que valia a pena $525 no restaurante Virat Kohli em Hyderabad. Enquanto ela reclamava do valor que tinha que pagar pelo prato, sem incluir impostos, na comuna One8, os internautas começaram a defender os preços do restaurante, dizendo que ela havia pago pela “atmosfera” do local.

One8 Commune é um resto-bar de propriedade do jogador de críquete Virat Kohli.

Em uma postagem viral

A imagem mostrava algumas rodelas de milho guarnecidas com cebolinha. Eles foram cobertos com bom gosto com um bocado de molho.

Sneha pediu ótimas costelas Peri Peri no restaurante Hyderabad. A descrição do cardápio indicava que o milho seria servido com aioli de alho, queijo e cebolinha.

Foi assim que os internautas reagiram: Enquanto vários usuários criticam o restaurante pelos preços excessivos, outros destacam que os clientes pagam mais pelo ambiente e pela marca do que pela qualidade da comida.

“Você sabia disso antes de fazer o pedido, então pare de chorar”, disse um usuário.

“Você não pagou por isso. Você pagou pelas vibrações”, acrescentou outro.

“Você pagou pela ‘comunidade’ que o One8 criou 🙂 ~ as pessoas por aí, a música, a atmosfera… vindo do alto aluguel, salário acima da média dos funcionários, etc., etc.”, acrescentou outro usuário. .

“Mana, são 605 depois dos impostos”, observou um usuário.

Um usuário detalhou com humor os custos, incluindo a atmosfera e a associação com celebridades, dizendo: “Custa 20 rs. Meio Ambiente 200 rs. Virat kohli 200 rs. Nirmala tai 105 rúpias.”

“Eu simplesmente não gostei do lugar. Em primeiro lugar, eles têm alguns problemas com chappals (Birkenstocks). Em segundo lugar, cada prato que comemos foi decepcionante. O preço não justificava o produto”, disse outro utilizador manifestando a sua decepção com o serviço e a comida, afirmando que os preços eram injustificados.

