O primeiro -ministro de Andhra Pradesh, N Chandrababu Naidu, enfatizou a importância da economia do templo da Índia, avaliando -a em Rs 6 lakh milhões de rúpias e qualificando -a da maior atividade econômica do país.

Falando na convenção e exposição de templos internacionais (ITCX) em Tipruati na segunda -feira, Naidu destacou como as atividades relacionadas ao templo se estendem ao longo do ano, o que os torna um promotor contínuo do crescimento econômico.

“Com a economia do Templo da Índia avaliada em torno de Rs 6 lakh milhões de rúpias, posso dizer que, em comparação com qualquer outra atividade econômica, esse é o maior. Ocorre 365 dias por ano: atividades de Darshan ou Temple Town. Essa é a maior atividade. Estamos todos envolvidos nele ”, disse ele.

Ele enfatizou que as doações feitas pelos devotos devem ser usadas de acordo com suas aspirações. “Não há dúvida sobre isso; Qualquer governo deve cumprir e fazer justiça a isso “, disse ele. Essa abordagem de governança e transparência se refletiu em seu elogio ao ITCX, que, segundo ele, promove soluções promovidas por IA, FinTech, doações éticas, sustentabilidade, segurança e responsabilidade financeira : Alinhando-se com a visão Viksit Bharat-2047 do primeiro-ministro Narendra Modi para o desenvolvimento nacional.

Apesar de defender a integração tecnológica no gerenciamento do templo, Naidu deixou claro que a tecnologia nunca poderia substituir a fé. “A tecnologia é uma coisa, e Deus é outra. Não há substituto para Deus … somos todos instrumentais e, finalmente, temos que depender de Deus. Ao mesmo tempo, devemos cumprir nosso dever”, disse ele.

A abordagem em mudança da trajetória econômica da Índia, Naidu elogiou Modi como “o líder certo para a Índia no momento certo”, prevendo que o país se tornaria a terceira maior economia do mundo até 2029 e poderia reivindicar o primeiro colocado até 2047. Ele também expressou confiança de que os índios surgiriam como a comunidade global mais influente.

Como parte de sua visão, Naidu propôs a construção dos templos de Lord Venkateswara nadaram em cada capital do estado e em cada país com uma população hindu. Ele ressaltou que apenas Andhra Pradesh lida com 27.000 templos e vê uma pegada anual de 21 milhões de peregrinos, a mais alta do país.

O evento viu a participação do primeiro -ministro de Maharashtra, Devendra Fadnavis e o primeiro -ministro de Goa, Prmod Sawant, destacando a relevância nacional das iniciativas econômicas promovidas pelo templo.