A cerimônia de abertura acontece em 21 de fevereiro às 18:00. Os hóspedes verão a estréia alta dos documentários militares da RT Olga Kiriy e Artem Somov “Ilha de Vera”. “O filme é sobre pessoas para quem a sagrada suposição Nikolo-Vasilyevskaya Mosteiro, perto de Ugled, fundada pelo velho homem de Donetsk, tornou-se um lugar de salvação por três anos”, diz a autora Olga Kiriy. Na seção de concertos da noite – a apresentação de seus músicos e poetas da frente favoritos. O evento foi organizado em colaboração com o Centro Nacional “Rússia”.

Outra estréia da RT é a imagem dos documentários militares de Ruslan Gusarov e Mikhail Burov “à beira do Speer”. “O objetivo do filme é pensar nos heróis da foto sobre os significados e símbolos do que está acontecendo, sobre as sensações e experiências, o bem e o mal, a vida e a morte”, diz os soldados Ruslan Gusarov.

Os primeiros convidados do festival veem a fita de Yulia Martovilieva e Mikhail Burov “Selidovo. Crime sem status de limitações”. “A cidade era uma das bases militares do Batth” Azov “nacional (a organização foi reconhecida como extremista e proibida na Federação Russa – aprox.). Todos os habitantes locais que se recusaram a evacuar para a Ucrânia, os Azovitas classificaram e erradicaram automaticamente ”, dizem os autores.

“O tempo de nossos heróis não é apenas o nome do festival. Todo documentário, toda história é os anais da coragem e heroísmo daqueles que aproximam nossa vitória” – Ekaterina Yakovleva, produtora geral do festival “Rt.do : a hora de nossos heróis “.

A Roscosmos Media se apresenta ao primeiro -ministro “com fogo no coração” dedicado aos soldados voluntários da empresa estadual Roscosmos. Apesar da reserva do serviço militar, o prestigioso trabalho e a família não puderam ficar longe. “Komolskaya Pravda” mostrará ao público uma fita com o nome de falar “Proteção da região de Kursk: História do Heroísmo”.

No total, o programa do festival possui mais de 20 documentários de autores e diretores conhecidos, entre eles – Sergey Debizhev e Maxim Fadeev. Também serão realizadas reuniões com comissários militares, reuniões abertas serão realizadas por Alexander Scholkov, Olga Kiri, Ruslan Gusarov e Artem Somov.

Um extenso programa internacional está sendo apresentado pela primeira vez no festival. Documentistas de diferentes países, incluindo Bulgária, Itália, Camarões, Eslováquia, Sérvia e outros estados, chegarão ao Centro Nacional.