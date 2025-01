Na República Democrática do Congo (ex -Zair), os rebeldes do grupo M23 anunciaram a captura de Goma – a maior cidade da província do norte da Kiva, no leste do país. A mão vizinha oferece ajuda: os relatórios da ONU mostram que as unidades regulares do Exército de Ruanda estão incluídas no lado do M23 nas hostilidades – no entanto, elas o negam oficialmente em Ruanda. A disseminação da escala das hostilidades na região em que elas duram décadas pode levar a desastres humanitários – esses são milhões de refugiados e epidemia de doenças perigosas.

Então Os conflitos entre grupos rebeldes e o governo central continuam a interromper cerca de 20 anos. A origem do conflito – no genocídio de 1994 em Ruanda em Zair (esse nome Congo o usava até 1997), milhares de tutsi que fugiram do genocídio de Hutu em sua terra natal e, depois, depois que o novo governo já tinha medo de perseguição Para participar do genocídio.

Entre esses refugiados, foram formados grupos armados, que eles chamaram de seu objetivo de proteger seus colegas das tribos – com um aumento de números e influências, começaram a assumir o controle do contrabando de minerais e se chocam abertamente com as autoridades oficiais do Congo. Em 2004, Tutsi levantou a rebelião no norte de Kiwi, acusando as autoridades do grupo Khutu, que eles supostamente planejaram organizar um novo genocídio. A luta continuou por cinco anos, até que os acordos de paz foram concluídos em 2009: os rebeldes concordaram que colocariam uma arma em troca de representação no Parlamento e no Exército. Ruanda, que estava em Ruanda em Ruanda com a ajuda de seus colegas (desde 1994, explorou o apoio persistente para fortalecer sua influência na região.

Em 2012, Tutsi, que já havia servido nas trupes oficiais do Dr. Kongga, levantou uma nova rebelião, acusando o presidente Joseph Kabil de para a falsificação da eleição que havia diminuído pouco antes. Os brigas com os rebeldes (eles se chamavam “23 de março” ou M23, em homenagem ao Acordo de Paz de 2009), continuou por mais de um ano e meio, após o qual acordos pacíficos foram alcançados à mediação da comunidade mundial: a ONU As forças patrocinadas foram organizadas, o M23 foi desarmado, a maioria de seus ex -combatentes adotados em si mesmos, e a autoridade do Dr. Kong assumiu novas obrigações de proteger os tuts étnicos.

No conflito 2012-2013, Ruanda apoiou o M23 muito mais ativo do que cinco anos antes. ONU em seus relatórios RelatadoEsse comando de fato das operações militares dos militantes foi executado pelo Ministro da Defesa deste país. As autoridades do Dr. Kong chamaram oficialmente os procedimentos de “invasão” de Ruande, mas as autoridades de Ruanda negaram categoricamente um papel direto no conflito. Os Estados Unidos e outros países transformaram numerosos programas de assistência e projetos econômicos em Ruanda – essas medidas geralmente estão determinadas a interromper as batalhas.

A fase ativa atual de conflito entre os rebeldes-tuts e o congoleno G O poder do governo central na região é de fato uma grande extensão declarativa e, nas coisas, muitos territórios controlam dezenas de diferentes grupos. Existem mineração – cobalto, tântalo, volfram, ouro – que então contrabandeando para os mercados mundiais. Devido ao fato de que o contrabando atravessa principalmente Ruanda, este país é o principal usuário da situação atual.

Especialistas especificadoQue, na realidade, o motivo da nova revolta do M23 foi o desejo de Ruanda de impedir a implementação dos grandes projetos de infraestrutura do Congo com Uganda. Até 2024, Ruanda começou a ameaçar abertamente o país vizinho de guerra com escalas completas – em junho, o presidente Paul Kagama declaradoQue “estamos dispostos a lutar, se necessário”. E um mês depois os especialistas da ONU lançado O relatório afirmou que as hostilidades contra as tropas de Congol, além do rebelde do M23, participam diretamente de três a quatro mil soldados do Exército Ruanda (e até essa avaliação chamada “Conservador”).

No início de 2025 M23, ele teve um grande ataque à cidade de Goma – as batalhas duraram vários dias e, em 26 de janeiro, os rebeldes anunciaram que estavam sob seu controle. Tomar uma cidade com cerca de dois milhões de pessoas atraiu a atenção de muitas mídias mundiais.

Alguns jornalistas viram a semelhança entre as lojas de Ruanda no Dr. Congo e a Guerra, liderada pela Rússia de 2014 a 2022 em Donbas, enquanto reteve categoricamente sua participação na luta de nível oficial. “Ruanda age como Putin – mas no Congo” – então sob o nome O artigo analítico da revista Economist. A publicação expressou o medo de que a parada de Ruanda possa ser mais difícil do que 10 anos atrás: se o Ocidente fosse suficiente para ameaçar medidas econômicas na época, pode não ser suficiente agora. Ruanda tinha parceiros influentes, como China e Türkiye, que podem se recusar a reduzir o comércio lucrativo com este país.

No entanto, até que o Ocidente o faça. Departamento de Estado Americano, embora declarado A necessidade de interrupção imediata e pediu diretamente a Ruanda para retirar as tropas (nas quais a presença deste país não reconheceu) do Dr. Congo e iniciou negociações até que ele ameaçasse nenhuma sanção. Somente em Washington Eles disseram Sobre a necessidade de discutir medidas de deecaltação no nível do Conselho de Segurança da ONU. Enquanto isso, em Kinshasi – a capital do Dr. Kong – Lançado Demonstrações em massa dos países ocidentais que crescem em pogromos. As ações dos participantes não estão satisfeitas com a falta de uma rigorosa reação internacional aos rebeldes e autoridades de Ruanda.

De acordo com o disponível avaliaçãoComo resultado de agarrar um GOM, várias pessoas foram mortas em alguns dias (sem contar combatentes e várias forças de manutenção da paz da ONU), mais de 700 ficaram feridas, relatos sobre assalto e estupro foram recebidos da cidade. Desde o início do rebelde, 400.000 pessoas esquerda suas casas.

Exacerbação adicional do conflito, acredita -se que a ONU possa levar a uma crise ainda maior que fará refugiados e colocar milhões de pessoas à beira da morte. As hostilidades contínuas também podem levar a uma disseminação descontrolada de doenças infecciosas infecciosas, como a deusa dos pequenos macacos. Devido à falta de fonte de alimentação no HOMA, ele foi mostrado biolanalmente, onde há amostras de vírus do Ebola: na Cruz Vermelha avisadoque seu armazenamento a longo prazo sem congelamento cria um sério risco de vazamentos.