Rubini: O novo código da rodovia salvou 55 vidas em 2 meses

Menos acidentes, menos feridos, mas especialmente menos mortos na rua. O primeiro orçamento é positivo após a entrada em vigor do novo código de rodovia procurado pelo vice -primeiro -ministro Matteo Salvini. À luz daqueles que, especialmente à esquerda, inventaram controvérsia por meses para tentar desacreditar seu trabalho. O mais conhecido é aquele em relação ao estreito quando a licença é retirada para quem bebeu demais. Durante semanas, os rumores circulavam segundo os quais, no novo código, haveria um restrito aos limites alcoólicos no sangue. Isso completamente falso, dado que eles permaneceram inalterados em comparação com a legislação anterior. Precisamente isso, os oponentes terão que mastigar amargura, tendo em vista o fato de que os números oferecidos pelo ministério não são a primeira causa da retirada das licenças que dirigem no estado de intoxicação, mas o uso do telefone celular enquanto você estão o volante atrás.

Mas vamos vê -los essas figuras. Os acidentes totais foram de 10.762, com uma diminuição de 6% em comparação com os 11.444 do mesmo período do ano passado. “A diminuição dos acidentes fatais (-22,1%)-lê a nota oficial do MIT-de 208 a 162, com várias vítimas que caíram para 172 em comparação com os 227 do ano anterior”, o que significa numérico que isso significa- 24,2% e acima de tudo 55 mortes a menos. “Mesmo acidentes com lesões são reduzidos, de 4.315 para 3.893 (-9,8%), assim como os feridos, caíram 752 unidades, de 6.470 para 5.718 (-11,6%)”.

O relatório do ministério realiza as edições de controle. Nesses dois meses “621.938 patrulhas e 249.589 usaram as violações disputadas, das quais 35.223 para ofensas por excesso Um estado de intoxicação: “137.467 motoristas foram submetidos a controle com etilômetros e precursores, com 2.265 sanções para um estado de intoxicação e 309 por dirigir sob os medicamentos” e novamente: “379.358 foram lidos no total. No memorando ministerial, a baixa -Cuts de direção, enquanto 11.558 licenças foram coletadas, das quais 6.058 (a maioria) para o uso do telefone celular no comando “. Números que o ministro e o vice -primeiro -ministro Matteo Slavini fizeram, digamos:” Conto que o que o Os dados podem melhorar ainda mais: mesmo uma vida única que foi salva em comparação com o passado é um grande sucesso “.

As palavras do representante da liga Simona Loizzo também chegaram para fechar tudo: «A reforma de Salvini do Código da Rodovia mostra todas as muitas coisas positivas. Estou certo de que, no final do ano, menos o sinal registrará uma porcentagem ainda maior. Matteo Salvini trouxe essa reforma para muitos mortos demais na estrada. Sob as novidades – conclui a competição da competição – o contraste com a cannabis: não é um doce, mas um mal absoluto para lutar ».

A boa notícia para o novo código da rodovia e para Matteo Salvini não terminou por aí. Anteriormente, lembramos a controvérsia sobre a quantidade de álcool e a campanha de denegração que, como resultado, teve a diminuição de cerca de 30% do consumo de vinho e álcool em restaurantes. Bem, ontem Floriana Renuglia, advogada especialista do setor de vinhos e vice -presidente dos advogados da União da Vine e Vinho, repetiu que “o limite legal de álcool com a máquina para dirigir após uma bebida era e permanece 0,5 gramas/ litro” e Lembrou -se de “se bebermos estômago vazio ou estômago cheio, as reações e a durabilidade do álcool no sangue têm uma duração diferente”. Dito isto: «Um consumo de vinho com o estômago cheio permite que as mulheres acionem um peso médio de 65 quilos, segurando dois vinhos espumantes de copo por refeição; Quase o dobro para um peso médio de 75 quilos ».

Fonte