O secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, realizou uma entrevista por telefone com o ministro das Relações Exteriores da Federação Russa Sergei Lavrov na noite de 15 de fevereiro.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores da Rússia, a conversa ocorreu por iniciativa do lado americano. Os diplomatas “concordaram em manter um canal de comunicação para resolver problemas acumulados nas relações russas-americanas”, afirmou o Ministério das Relações Exteriores da Rússia em comunicado.

Lavrov e Rubio “determinaram o clima de interação com tópicos internacionais relevantes, incluindo um assentamento em torno da Ucrânia, uma situação na Palestina e, em geral, no Oriente Médio”. As partes também “confirmaram a vontade de trabalhar juntas para reconstruir um diálogo interstadual interstadual”, observa o Ministério das Relações Exteriores da Rússia.

O Departamento de Estado confirmou que Rubio havia chamado Lavrov durante a recente entrevista do Presidente dos Estados Unidos e da Rússia.

“O Secretário de Estado confirmou a dedicação do presidente Trump para encontrar o fim do conflito na Ucrânia. Além disso, eles falaram sobre a possibilidade de potencial trabalho conjunto em vários outros problemas bilaterais ” – Isso é dito Em um comunicado de imprensa no site do Departamento de Estado.

Em 12 de fevereiro, Donald Trump chamou Vladimir Putin e Vladimir Zelensky, após o que anunciou que havia concordado em iniciar negociações no final da guerra russa da Ikraine.

Segundo a mídia, em um futuro próximo, representantes dos Estados Unidos e da Federação Russa se reunirão na Arábia Saudita para discutir os detalhes das próximas negociações de Vladimir Putin e Donald Trump.

