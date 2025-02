Rubio diz que Trump se ofereceu de maneira muito generosa para ajudar a reconstruir Gaza

Secretário de Estado dos Estados Unidos Marco Rubio Quarta -feira defendeu o ex -presidente Donald TrumpA proposta para o NÓS para “assumir o controle” do Gaza PullDescrevendo -o como uma oferta “muito generosa”, com o objetivo de reconstruir o enclave devastado pela guerra.

Falando em uma conferência de imprensa conjunta com o presidente da Guatemala, Bernardo Arevalo, na cidade da Guatemala, Rubio abordou a controversa oferta de Trump de transformar Gaza em um “Riviera del Middle Oriente”, uma proposta que enviou ondas de choque por toda a região e além.

“O que o presidente Trump disse ontem é um reconhecimento do seguinte: Gaza foi severamente danificado”, disse Rubio. “Os bilhões de dólares que serão necessários para a reconstrução são enormes. Algumas áreas se tornaram sem fio agora e no futuro previsível”.

Ele enfatizou que a oferta de Trump não é um “movimento hostil”, mas uma oferta “generosa” para assumir a responsabilidade pela reconstrução de Gaza e ressalta que nenhum outro país fez uma promessa semelhante.

“E enquanto você está reconstruindo, enquanto limpa os detritos, a propósito, há munição sola, há todos os tipos de armamento do Hamas ainda enterrados no subsolo. Para que as pessoas vivam em um lugar com segurança. Tudo o que foi eliminado.

“A única coisa que o presidente Trump fez generosamente, na minha opinião, é oferecer a disposição dos Estados Unidos para intervir, esclarecer os detritos, limpar o lugar de toda a destruição que está no chão, para limpá -lo de todos Essas munições sem explorar “, disse ele.

“Enquanto isso, as pessoas que moram lá não serão capazes de … morar lá enquanto você tem equipes que entram e eliminam detritos, enquanto eliminam a munição, etc. Essa é a oferta que fez”, explicou ele.

Ele acrescentou que os detalhes do plano de Trump, se aceitos, “teriam que ser resolvidos entre várias nações associadas”.

“É uma oferta única, que qualquer outro país do mundo deu um passo à frente e fez uma oferta”, acrescentou.

“Não foi entendido como um movimento hostil. Era entendido como um movimento muito generoso, a oferta de reconstruir e ser responsável pela reconstrução”, acrescentou.

A proposta de Trump de realocar os palestinos em Gaza ocorreu pela primeira vez depois que um acordo de fogo alto entrou em vigor no enclave em 19 de janeiro, suspendendo a guerra genocida de Israel que matou mais de 47.000 palestinos e ele deixou o balde em ruínas.

Os “Estados Unidos assumirão o comando” de Gaza, disse em entrevista coletiva na noite de terça -feira, juntamente com o primeiro -ministro israelense Benjamin Netanyahu.

Ele repetiu que a população de Gazán deveria se mudar para países como Jordânia e Egito, e os Estados Unidos transformaram a Terra no “Riviera del Middle Oriente”.