Rubio pede que os poderes regionais dêem um passo à frente para a reconstrução de Gaza no meio de uma reação violenta ao plano de triunfo

NÓS Secretário de Estado Marco Rubio Instou os países regionais a tomar a iniciativa de reconstrução LaçoComo o plano de propriedade do presidente Donald Trump para o enclave costeiro enfrenta uma condenação internacional generalizada.

“E neste momento, o único que se levantou e disse: ‘Estou disposto a ajudar a fazê -lo’, é Donald Trump”, disse Rubio durante uma entrevista com Scott Jennings sobre Siriusxm Patriot. “Todos esses outros líderes terão que dar um passo à frente. Se eles tiverem uma idéia melhor, agora é a hora”.

“Agora é a hora dos outros governos e outros poderes da região, alguns desses países muito ricos, basicamente dizem: tudo bem, faremos isso. Pagaremos por isso; daremos um passo adiante;

O principal diplomata dos Estados Unidos disse que os países defendem publicamente os direitos palestinos, mas ainda não contribuíram para a reconstrução de Gaza.

Rubio defendeu a abordagem direta de Trump, afirmando: “Ele terá a verdade direta”.

“E a forte verdade é que o Oriente Médio tem sido, há muito tempo, uma região de lugares que eles gostam de conversar, mas não querem tempo que esses países da região dão um passo à frente e ofereçam sua solução”, disse o diplomata principal .

Quando perguntado se a idéia de uma solução de dois estados para o conflito israelense-palestino não é mais a política dos Estados Unidos, Rubio não forneceu uma resposta direta.

Em vez disso, ele disse: “Não sei como você terá paz se estiver entregando território para um grupo cujo propósito declarado é a destruição do Estado Judaico”.

Os comentários de Rubio ocorreram depois que o presidente Donald Trump disse na transmissão de comentários na segunda -feira que os palestinos que deixam a suspensão de Gaza sob seu plano de propriedade em grande parte deslocados para o enclave costeiro não poderão retornar.

“Vamos construir comunidades seguras um pouco de onde estão, onde está todo esse perigo. Uma entrevista à Fox News.

Perguntado diretamente pelo entrevistador se os palestinos “teriam o direito de voltar”, disse Trump: “Não, eles não teriam, porque terão um lar muito melhor”.

Plano controverso de Trump em Gaza

Trump lançou sua proposta no meio de um incêndio alto que interrompeu a guerra de Israel contra Gaza após 15 meses. Seu plano de tomar posse de Gaza foi rejeitado categoricamente no cenário mundial, mas Trump insistiu que ele o verá, afirmando repetidamente que pode forçar o Egito e a Jordânia a estabelecer refugiados palestinos, ele afirma que eles rejeitaram publicamente, como palestinos .

O plano de Trump compartilha fortes semelhanças com um apresentado publicamente por seu filho -Jared Kushner em março de 2024, quando o consultor único do presidente elogiou a propriedade mediterrânea “muito valiosa” do território palestino.

“A propriedade em frente ao mar de Gaza pode ser muito valiosa se as pessoas se concentrarem em acumular meios de subsistência”, disse Kushner durante uma entrevista na Universidade de Harvard. “É uma situação um pouco infeliz lá, mas acho que, da perspectiva de Israel, eu faria todo o possível para conseguir pessoas e depois limpá -lo”.

A guerra de Israel em Gaza deixou o pacote em ruínas, com metade de suas casas danificadas ou destruídas e quase 2 milhões de pessoas deslocadas no meio de uma grave escassez de saneamento, suprimentos médicos, alimentos e água limpa. Mais de 47.000 pessoas foram mortas.