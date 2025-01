Rubio pede uma despesa de defesa européia mais alta em chamadas com Kallas da UE

NÓS Secretário de Estado Marco Rubio Ele enfatizou a necessidade de fortalecer a segurança transatlântica, pediu Europa Para aumentar Gasto de defesa e desafios excelentes levantados por Porcelana Durante um telefonema na terça -feira com União Europeia Chefe de Política Externa Kaja KallasDe acordo com o Departamento de Estado.

Rubio também recebeu a extensão da UE de sanções contra Rússia Sobre sua guerra em Ucrânia e discutiu “maneiras de aprofundar a cooperação nos EUA em prioridades comuns”, disse o porta -voz do Departamento de Estado, Tammy Bruce.

A ligação seguiu o processo do presidente dos EUA, Donald Trump, de que os membros da OTAN aumentam 5% de despesa de defesa do PIB do atual objetivo de 2%.

Kallas, em uma publicação sobre X, disse que sua discussão com Rubio cobriu a Guerra da Rússia na Ucrânia, a “influência maligna” do Irã e da China, e acrescentou que “a UE e os Estados Unidos são sempre mais fortes juntos”.

Ele expressou a esperança de uma reunião pessoalmente em breve em meio a relatos de que Rubio saltou uma reunião com estrangeiros da UE em Bruxelas.