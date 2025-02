"Ruim, ele gosta de trazer o bem às dificuldades": Sua empresa, a tempestade será lançada no médico

Os gêmeos Alessandro e Adriano Van Piedmont foram os protagonistas do episódio de Negócios sua empresa, O programa realizado por Stefano de Martino No RAI 1, no episódio que foi transmitido hoje à noite, terça -feira, 4 de fevereiro. Os dois, que administram uma planta na vida, disseram que também tinham outros irmãos, Stefano e Alessio. Eles então familiarizam que têm uma paixão em comum: isso para os carros controlados externos. Eles brincaram com o pacote número 4. Infelizmente, os primeiros tiros não tiveram sorte. Os dois compensaram imediatamente os 300.000 euros e depois eliminaram o agnolotti (prato típico de sua região) e 50.000 euros.

A certa altura, o médico lhes ofereceu uma mudança, mas os gêmeos decidiram manter os 4. Então eles fizeram 100.000 euros e 1 euros. O médico propôs um cheque de 20.000 euros, mas os concorrentes recusaram. Depois disso, eliminaram 50 euros, 30.000 euros e 15.000 euros. Quando eles foram propostos uma nova mudança, eles decidiram aceitar a substituição O 4º com o dia 16 da Sicília. Infelizmente, eles pescaram os 200.000 euros. Em seu antigo pelotão, os 4, havia “apenas” 200 euros. O médico então lhes ofereceu uma mudança. Os gêmeos aceitaram novamente 8 de Campania Desta vez.





No final, havia os pacotes de 500, 10.000 e 75.000 euros. Os 75.000 euros também eliminaram, a oferta é de 5.000 euros. Os gêmeos queriam aceitar, apenas para descobrir que havia 10.000 euros em seu pacote. “Ruim E um pouco enfiou o médico #affarituoi aqueles meninos, Adriano e Alessandro, mereciam ganhar mais. Mas o médico gosta de trazer problemas para os bons meninos “, escreveu um usuário em X.” Que jogo perdedor “, alguém escreveu. E novamente:” Sinto muito, dois caras modestos e amigáveis, eles mereciam ganhar mais “.