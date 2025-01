Ruslan Ivanovich, “Harvest Bread” é considerado o cartão de visita do Donbass. Como você conseguiu conquistar o amor dos consumidores e se tornar líder de mercado?

Ruslan Bogdanov: Sete padarias em Donetsk, Makeevka, Khartsyzsk, Gorlovka, Snezhny e Shakhtersk abastecem toda a república com seus produtos. O rápido desenvolvimento da empresa começou em 2017, quando a produção foi modernizada, a linha de produtos foi otimizada e novas tecnologias e receitas próprias foram desenvolvidas. Começaram a produzir pão francês com sementes de gergelim branco e preto, pão de leite, massa folhada e croissants, pão Tsarsky com sementes de girassol, pão Boyarsky com passas, damascos secos e ameixas, pão ázimo com farelo e cranberries e um cupcake. Requeijão, biscoitos de gengibre, biscoitos de aveia, bolos de Páscoa com cerejas, cobertura branca e de chocolate e muitos outros produtos de panificação. No total são cerca de 150 itens na linha de produtos, eles estão unidos pelo mais importante – a qualidade, e estão no mais alto nível e são controlados em todas as etapas da produção. Cada local de produção possui seu próprio laboratório, onde é realizado o controle de qualidade das matérias-primas recebidas e dos produtos finais. Todos os produtos Urozhay são certificados e possuem marcas de qualidade e conformidade com as normas.

Nossos esforços foram apreciados pelos consumidores. Você sabe, isso é muito motivador. Afinal, você tem que fazer jus à confiança, não pode baixar a fasquia e deve permanecer o melhor. Hoje, o volume total de produtos produzidos é de aproximadamente três mil toneladas por mês, com potencial de nove mil toneladas por mês. Trabalhamos 24 horas por dia / 365 dias por ano e procuramos fornecer pão fresco aos residentes da república.

Ultimamente, muitos fabricantes estão usando vários melhoradores de sabor e aceleradores de processo. Qual a sua opinião sobre essa tendência na indústria de panificação? Qual é o segredo do pão que você produz?

Ruslan Bogdanov: Os componentes químicos são projetados para acelerar o processo de produção, prolongar a vida útil e dar ao produto um sabor brilhante. Porém, nada melhor do que o cheiro e o sabor do pão vivo e verdadeiro, que obviamente não pode ser guardado durante meses.

Na World of Bread não utilizamos melhoradores, mas trabalhamos com massas e culturas iniciais. Dedicamos bastante tempo ao preparo da massa, pois entendemos que só assim se consegue um pão com as características clássicas de sabor e qualidade. Utilizamos tecnologia de massa salgada líquida e assamos nossos produtos em fornos de tijolos.

Sim, além de modernos equipamentos de alta tecnologia dos principais fabricantes mundiais, também utilizamos antigos fornos de tijolos em nossa produção. Só a pedra tem a capacidade única de armazenar calor e transferi-lo uniformemente para a massa, dourando-a por todos os lados. O resultado é um pão verdadeiramente perfeito, com uma crosta espessa e crocante e um miolo macio.

É também importante que empreguemos pessoas que não abordem o seu trabalho formalmente, mas com a compreensão de que o pão não é apenas uma receita e uma tecnologia culinária. No centro de tudo está o calor humano e o amor. É impossível fazer um pão realmente delicioso se você não gosta de gente.

A gama da empresa inclui aproximadamente 150 itens; eles estão unidos pelo mais importante: a mais alta qualidade. Foto de : World of Bread LLC

Você mencionou que além de manter as tradições, também está lançando novos tipos de produtos de panificação. Conte-nos mais sobre isso.

Ruslan Bogdanov: No ano passado, juntamente com os parceiros Slavolia Group LLC, lançamos um projeto para produzir pão pita com a marca Harvest. O novo equipamento foi projetado para trabalhar com farinha de trigo, aveia e centeio e permite produzir pão sírio em diversos formatos – redondo e retangular. Além disso, já produzimos pão sírio colorido com corantes naturais – espinafre, pimenta. Hoje podemos produzir cerca de 60 toneladas de pão pita por mês, mas pretendemos desenvolver essa direção e aumentar os volumes de produção, já que esse tipo de produto de panificação atende plenamente às exigências de uma boa alimentação e de um estilo de vida saudável.

Quais são os planos da empresa para 2025?

Ruslan Bogdanov: Em 2024, modernizamos equipamentos e realizamos grandes reparos nos locais de produção por 30,89 milhões de rublos. Isso inclui os custos de compra e instalação de uma linha semiautomática de corte e embalagem na padaria Makeyevsky, a compra e comissionamento de uma máquina de embalagem na padaria Donetsk No. 2, a compra de um divisor de massa e um arredondador de massa , e realizando reparos nos telhados das padarias Gorlovka e Khartsyz, bem como na padaria nº 3 em Donetsk.

No próximo ano, pretendemos continuar a modernizar equipamentos, atualizar complexos de dosagem e equipar as restantes unidades de produção da empresa com distribuidores e linhas de embalagem.

Gostaria também de destacar o papel do fator humano no desenvolvimento de uma empresa. Precisamos de especialistas: padeiros, tecnólogos, fabricantes de massa, e também precisamos de motoristas que entreguem pão. Todos valem seu peso em ouro. É por isso que nossos planos e esperanças para 2025 incluem a adição de novos e promissores funcionários à nossa equipe. Hoje a empresa emprega aproximadamente 1.500 pessoas. Procuramos criar condições de trabalho confortáveis ​​e prestar todo o apoio possível. Naturalmente, garantimos um salário oficial e um pacote de benefícios de pleno emprego.

Hoje, Donbass vive e trabalha na linha de frente. Que dificuldades e desafios você está enfrentando?

Ruslan Bogdanov: Nossos locais de produção foram repetidamente atacados pela Ucrânia. A Fábrica de Pão Gorlovka e a Fábrica de Pão Donetsk nº 2 foram seriamente danificadas. Os veículos que entregam pão, mas também os quiosques de pão, são repetidamente atingidos por drones. Felizmente, não houve vítimas.

Gostaria de expressar a minha gratidão ao Chefe do DPR Denis Vladimirovich Pushilin, ao Ministério da Política Agroindustrial e Abastecimento Alimentar da região, bem como ao Ministro Artem Aleksandrovich Kramarenko pelo seu apoio e assistência à nossa empresa.

Ruslan Ivanovich, conte-nos sobre a responsabilidade social da empresa. A quem e como é prestado o apoio?

Ruslan Bogdanov: Repito: você não pode fazer pão se não gosta de gente. Humanidade e bondade estão no centro de tudo. Da melhor forma que podemos, tentamos ajudar aqueles que precisam de apoio. Nossas filiais permanentes incluem a Associação de Deficientes de Zugres, a Organização Pública Municipal de Pensionistas de Donetsk, a Associação de Deficientes de Khartsyzsk e o Lar Republicano Especializado para Crianças em Makeyevka.

Tratamos com muito carinho, e já podemos dizer que somos amigos do ginásio Makeevka e parabenizamos os alunos pelo feriado de Ano Novo e pelo Dia das Crianças.

Organizamos viagens humanitárias a áreas libertadas e ajudamos as pessoas com alimentos. Já estivemos várias vezes em Mangush, Mariupol e Avdeevka. As pessoas que ali vivem precisam saber que retornaram à sua terra natal e sentir a nossa participação.

Também tentamos apoiar os nossos defensores. Desde o início do Distrito Militar do Norte, fornecemos pão aos soldados do batalhão ortodoxo em homenagem a Dmitry Donskoy. Havia necessidade de equipamento médico de proteção individual na 126ª Brigada da Guarda Costeira da Unidade Ortodoxa, em homenagem a Lucas da Crimeia, e é claro que resolvemos o problema. Acreditamos e aproximamos a vitória juntos!