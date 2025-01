Russell Vought e Brooke Rollins sob os holofotes do Senado esta semana para o gabinete de Donald Trump

As audiências no Senado para os indicados ao Gabinete do presidente Donald Trump continuarão esta semana à medida que o processo de nomeações avança.

Vários candidatos já realizaram reuniões individuais com senadores. Agora, eles devem comparecer perante os comitês relevantes que supervisionam as agências para as quais foram nomeados.

Aqui está um resumo da programação de audiências do Senado no horário do Leste: Programação de quarta-feira (22 de janeiro): 10h: Russell Vought, Escritório de Gestão e Orçamento (OMB)

Russell Vought, indicado por Donald Trump para diretor do OMB, comparecerá perante o Comitê de Orçamento do Senado. Vought, que atuou como diretor do OMB durante o primeiro mandato de Trump, já testemunhou perante o Comitê de Segurança Interna e Assuntos Governamentais do Senado. Ele desempenhou um papel importante no Projeto 2025, uma agenda conservadora para o segundo mandato de Trump, embora o candidato republicano tenha se distanciado dela durante sua campanha. Como diretor do OMB, Vought supervisionará a criação do orçamento do presidente e revisará os regulamentos propostos.

Programação de quinta-feira (23 de janeiro): 10h: Brooke Rollins, Departamento de Agricultura

Brooke Rollins, ex-chefe de política interna da Casa Branca durante o primeiro mandato de Trump, comparecerá perante o Comitê de Agricultura, Nutrição e Silvicultura. Rollins, nomeado para liderar o Departamento de Agricultura, supervisionará uma ampla agência responsável pelas políticas e regulamentações sobre agricultura, silvicultura, pecuária, qualidade alimentar e nutrição.

Audiências pendentes Vários dos outros nomeados de Trump, incluindo algumas das escolhas mais controversas, ainda não têm audiências agendadas:

Lori Chávez-DeRemer – Departamento do Trabalho

Tulsi Gabbard – Gabinete do Diretor de Inteligência Nacional

Robert F. Kennedy Jr. – Departamento de Saúde e Serviços Humanos

Howard Lutnick – Departamento de Comércio

Linda McMahon – Departamento de Educação

À medida que o processo de confirmação do Gabinete de Donald Trump continua, o foco permanecerá na forma como estes nomeados se comportam perante as comissões do Senado que supervisionam as respetivas agências.

Fonte