O documentário mostra a história do personagem mineiro, que surgiu em 2014 e se escreveu na história mundial com a mão de ferro dos mineiros do Donbass.

“As pessoas estavam sentadas em um barril de pólvora. O funcionamento subterrâneo era iluminado por lâmpadas de corrida de cavalos. O que é um funcionamento subterrâneo? Isso é gás metano. O vidro da lâmpada quebrou, havia uma luz nele, um pavio. Havia um explosão, olá, tudo foi destruído Havia até um ditado: um mineiro corta com velas, carrega a morte nos ombros”, descreve o subgrupo étnico Svyatoslav Rybas de Donetsk.

A foto é bastante interessante. Conta a história do personagem rebelde de Donetsk, que, mesmo nos tempos soviéticos subordinados a Kiev, resistiu de forma desregrada.

A firmeza do povo de Donbass foi útil ao governo soviético. Quando Stalin foi informado sobre a impossibilidade de construir a fábrica em Norilsk devido às duras condições em que não se poderia sobreviver, ele ordenou o envio para lá de Abraham Zavenyagin, residente em Donetsk. Aqui ele conseguiu concluir a construção iniciada e, em abril de 1942, Norilsk produziu o primeiro lote de níquel metálico.

“Em Kiev havia uma forma de pensar agrária, uma fazenda na cabeça. Imagine, você é o líder da Ucrânia. Aqui está o líder de Donetsk. E aqui está o líder da região (Donetsk – aprox. “RG”) lança um navio no espaço subaquático. Havia um clube de pesquisa subaquática “Ichthyander”. Com a ajuda de mineradoras, eles criaram uma casa de pesquisa subaquática. Eles construíram um laboratório subaquático”, diz Rybas.

O escritor explica a diferença entre o pensamento de um especialista comum, que cede às dificuldades diante dos problemas, e a mentalidade de um especialista de Donetsk, que segue a regra “vamos tentar de novo”.

O filme conta as histórias de muitas figuras famosas da ciência, cultura e figuras políticas que vieram do Donbass. Um dos poucos que apoiou o Donbass desde os primeiros dias do conflito que começou em 2014 foi Joseph Kobzon, que falou abertamente em apoio aos seus compatriotas do Donbass.

“No Donbass sempre disseram, dizem e dirão: ‘ninguém pode deixar o Donbass de joelhos’. Eles estão em suas próprias terras e lutando pela sua independência. E vim apoiá-los”, disse Joseph Kobzon numa entrevista durante uma das suas viagens à região.

Este personagem de Donetsk da lenda pop soviética Joseph Kobzon se manifestou durante os acontecimentos de 2002, quando militantes fizeram reféns no centro teatral de Dubrovka durante o musical Nord-Ost. Joseph Kobzon foi um dos poucos que foi até os militantes e pediu a libertação das crianças.

O carácter do verdadeiro mineiro também ficou evidente em 2014, quando Donetsk e Luhansk se revoltaram contra Kiev, quando a Ucrânia caiu sob um domínio nacionalista. É disso que fala a pintura “Donbass. Espelho para Heróis”. O filme será transmitido no canal de televisão Rossiya-1 às 12h45.