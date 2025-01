Rússia acusa diretor do UNICEF de se preocupar mais com as crianças na Ucrânia do que em Gaza

A Rússia repreendeu na quinta-feira o chefe da agência da ONU para as crianças, UNICEF, por não ter fornecido um “argumento convincente para a sua recusa” em informar o Conselho de Segurança sobre as crianças em Gaza, uma reunião solicitada pela Rússia.

O embaixador da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, disse o diretor executivo da UNICEF Catarina Russellum americano, informou o conselho de 15 membros sobre as crianças na Ucrânia “num piscar de olhos” em dezembro, durante a presidência americana do conselho.

“Portanto, parece que as crianças em Gaza são menos importantes para a UNICEF do que as crianças na Ucrânia”, disse Nebenzia.

A Rússia invadiu a vizinha Ucrânia em fevereiro de 2022 e está em guerra desde então. A guerra na Faixa de Gaza entre Israel e militantes palestinos do Hamas começou em outubro de 2023 e um cessar-fogo entrou em vigor no domingo.

“A recusa do chefe da UNICEF em informar o Conselho de Segurança sobre a horrível tragédia relacionada com a morte de dezenas de milhares de crianças em Gaza é um passo flagrante, que merece a nossa mais séria censura”, disse Nebenzia ao conselho.

Russell está no Fórum Económico Mundial em Davos, na Suíça, concentrado na abordagem de crises humanitárias e não conseguiu ajustar a sua agenda para informar o Conselho de Segurança, disse um porta-voz da UNICEF.

“A Sra. Russell ofereceu-se para fazer a declaração ao Diretor de Emergência em seu nome”, disse o porta-voz da UNICEF. “O Director Executivo da UNICEF informou várias vezes o Conselho de Segurança sobre a situação das crianças em Gaza e aprecia o enfoque do Conselho nas crianças afectadas pela guerra.”

O Conselho de Segurança reuniu-se dezenas de vezes para discutir a guerra em Gaza. As forças militares e de segurança de Israel, os militantes do Hamas e da Jihad Islâmica e as forças armadas da Rússia estão todos na lista global da ONU de criminosos por matarem e mutilarem crianças.

Nebenzia também acusou Washington na quinta-feira de alguma responsabilidade pelas mortes de crianças em Gaza depois que os Estados Unidos usaram o veto do conselho para proteger Israel durante a guerra. Ele também disse que os Estados Unidos ignoraram os apelos russos para uma reunião sobre as crianças de Gaza em dezembro.

A embaixadora interina dos EUA, Dorothy Shea, rejeitou as alegações de Nebenzia.

“A ideia de que os Estados Unidos são responsáveis ​​pelo terrível sofrimento que existe é simplesmente inaceitável para nós e rejeitamo-la na sua totalidade”, disse ele ao conselho.

O chefe de ajuda humanitária da ONU, Tom Fletcher, informou a reunião do Conselho de Segurança na quinta-feira por meio de vídeo de Estocolmo. Ele avaliou sem rodeios os últimos 15 meses de guerra em Gaza: “Crianças foram mortas, passaram fome e foram congeladas até a morte”.

“Eles foram mutilados, ficaram órfãos, separados das suas famílias. Estimativas conservadoras indicam que mais de 17 mil crianças estão sem as suas famílias em Gaza”, disse ele. “Uma geração ficou traumatizada.”

Ao abrigo do cessar-fogo, as Nações Unidas e outros estão a levar a cabo uma onda de ajuda humanitária a Gaza.