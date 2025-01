A Rússia anunciou no sábado que as suas forças assumiram o controlo de mais duas aldeias na Ucrânia. Donetsk região.

De acordo com um comunicado do Ministério da Defesa, as forças russas capturaram as aldeias de Petropavlivka e Vremivka.

O ministério também informou sobre ataques contra a Ucrânia. indústria militar instalações, incluindo a sede do Luch Design Bureau em Kiev, que é responsável pela produção de mísseis Netuno guiados de longo alcance e munições para lançadores múltiplos de foguetes Olkha.

Os ataques foram uma resposta aos ataques de Kiev às regiões russas, utilizando armas fornecidas pelos Estados Unidos. ATACMS mísseis, acrescentou.

A Ucrânia ainda não comentou estas alegações, que permanecem não verificadas devido ao conflito em curso.