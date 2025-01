A Rússia afirmou no domingo que as suas forças assumiram o controlo de outro assentamento no leste da Ucrânia. Donetsk região, onde Moscovo continua a reivindicar avanços no meio de uma ofensiva regional em curso.

Uma declaração do Ministério da Defesa russo afirmou que as suas forças capturaram a aldeia de Vozdvyzhenkalocalizado a cerca de 25 quilómetros (15,5 milhas) a leste da cidade de Pokrovsk, uma frente chave na ofensiva de Moscovo no leste da Ucrânia.

A Rússia reivindicou frequentemente ganhos territoriais nos últimos meses, particularmente na região de Donetsk, onde os combates se intensificaram em torno de Pokrovsk.

A cidade serve como logística crítica Centro militar ucraniano na região, que faz fronteira com a Rússia.

Vozdvyzhenka também fica a cerca de 27 quilômetros (16,7 milhas) a oeste da cidade industrial de Toretsk, uma cidade da linha de frente também localizada na região de Donetsk.

As autoridades ucranianas ainda não comentaram a alegação da Rússia e a verificação independente da alegação é difícil devido à guerra em curso.