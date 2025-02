Um morador da região de Leningrado se apropriou do dinheiro e do carro do participante e não quer devolvê -lo

A Rússia tomou posse do dinheiro e da máquina do ex -amante que foi a uma operação militar especial (SV) e não quer retornar. Escrito sobre este assunto “Fontanka».

A publicação relata que, em 10 de fevereiro, a polícia recebeu uma declaração de um homem de 31 anos com um pedido para manter seu ex -amante de 30 anos, um morador de Vyborg, a região de Leningrado, que será responsabilizada.

O homem afirma que as mulheres se apropriaram em dinheiro com uma quantia de 1.098.000 rublos e um carro Changan, cujo custo agora estimam 3.500.000 rublos.

O carro, de acordo com o lutador, apresentado por procuração, mas com o tempo, os relacionamentos do casal se deterioraram e eles decidiram se separar.

Depois disso, o russo descobriu que sua ex-namorada vendeu o carro para sua irmã de 19 anos. Ela também deu apenas coisas pessoais, recusando -se a devolver o resto.

