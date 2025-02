A Rússia condenou a decisão de Israel de proibir a agência de alívio e obras da ONU para refugiados da Palestina (Prédio) para operar nos territórios ocupados.

Em outubro passado, o Parlamento israelense Ele aprovou duas leis que pediram para encerrar as operações da UNRWA em Israel e ocuparam territórios palestinos e proibiam as autoridades israelenses de ter algum contato com a agência. As leis entraram em vigor na quinta -feira.

O Ministério das Relações Exteriores disse que a UNRWA deveria ter permissão para continuar seu trabalho até um final Pacífico Setentlement do conflito palestino-israelense.

Elogiando o papel da agência, o ministério a descreveu como um “pilar de apoio aos palestinos do Pacífico no território ocupado e nos países vizinhos, bem como um garantia do direito fundamental dos refugiados de retornar.

Moscou reiterou que a paz no Médio Oriente Deve ser baseado no estabelecimento de um estado palestino independente dentro das fronteiras de 1967, com Jerusalém Oriental como sua capital, coexistindo com Israel em segurança.

O ministério também questionou a declaração de Israel de “território soberano” em seu decreto proibição As operações da UNRWA em Jerusalém estão ocupadas, a Cisjordânia e a Faixa de Gaza.

“Isso significa que centenas de milhares de crianças, mulheres e idosos correram o risco de serem abandonados ao seu destino”, disse ele.

A Rússia acusou Israel de violar o direito internacional, incluindo resoluções da ONU, enfatizando que um poder de ocupação “não pode estender sua soberania ao território ocupado”.

“Tais passos arbitrários, carregados com as conseqüências humanitárias mais graves para os palestinos, são profundamente decepcionantes e merecem ser condenadas.

“Também deve ser levado em consideração que, como resultado da operação militar israelense na gaza e na faixa de banco, 273 membros da equipe da UNRWA foram mortos, que foi o maior desperdício de tempo na ONU desde a sua criação quase 80 anos atrás “, o ministério estressado.

Israel matou mais de 47.000 pessoas, a maioria delas mulheres e crianças, em Gaza, causou uma catástrofe humanitária e deixou o território em ruínas que poderiam levar anos para reconstruir e torná -lo habitável.