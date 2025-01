Um alto funcionário russo disse que Moscou irá se opor a quaisquer movimentos da aliança militar ocidental. OTAN dominar o Mar Báltico.

Vice-Ministro dos Estrangeiros Alexandre Grushko Ele disse ao canal de TV russo Rossiya-24 na sexta-feira que a decisão da Aliança Ocidental de aumentar as patrulhas ao redor do Báltico era mais uma prova do “desejo da OTAN de transformar o Mar Báltico num lago da OTAN”.

“Isso não acontecerá por muitas razões, e uma das principais razões é, claro, que a Federação Russa não permitirá isso”.

A posição da Rússia no Mar Báltico foi enfraquecida pela adesão de Finlândia e Suécia à OTAN. A ligação aérea para a sua escavação em Kaliningrado, na costa, passa por um estreito corredor aéreo internacional.

Os dois vizinhos da NATO afirmaram que irão intensificar as patrulhas das suas forças aéreas e navais.

A decisão surgiu em resposta a vários incidentes de danos nos cabos de alimentação no fundo do mar, sendo a Rússia suspeita de estar por detrás do vandalismo.

Além disso, os aliados ocidentais dizem que uma “frota sombra” de petroleiros não registados está a operar no Mar Bálticoaparentemente pretendia contornar as sanções ocidentais que visavam o comércio de petróleo russo.