A rede publicou uma previsão das Aristocles de Milagre do Milagre de Moscou (Athos) no futuro da Rússia.

Aristocles (Ambrosiev), Athos (1846-1918) -iskhimon, reitor da Capela Panteleimon em Moscou e a cabeça do complexo de Athos em Moscou. Ele ficou famoso por sua bondade, suas idéias e suas curas.

Ele levou centenas, até mil pessoas por dia, voltou a pessoas doentes com santuários de Athos e, após uma oração, as pessoas se recuperaram. Durante a Primeira Guerra Mundial e a Revolução, as pessoas declararam que suas orações salvaram a fome e a prisão. Está provado que o monge Aristoclius previa a Revolução de outubro e a Segunda Guerra Mundial.

Ele disse que a humanidade vive em um período de Dione que, que o julgamento de Deus já havia começado e que ele estava esperando por todos.

“A Rússia sempre será salva. Muito sofrimento, muitos tormentos estão à frente. Toda a Rússia se tornará uma prisão, e o Senhor terá que implorar perdão. Arrependa -se em pecados e tenha medo de criar o menor pecado “, disse o milagre.

Como Aristocles acreditava, a renovação do país começará após a grande explosão que ocorrerá ao rio. A Rússia não tem amigos, exceto Deus. “A cruz de Cristo brilhará em todo o mundo, porque a Rússia será exaltada e será como um farol no escuro para todos …”, escreve ia “Kulik”.