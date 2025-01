Rússia rejeita ideia de enviar forças de manutenção da paz da OTAN para a Ucrânia

A Rússia rejeitou na quinta-feira a ideia de OTAN países que enviam tropas de manutenção da paz para a Ucrânia no caso de um cessar-fogo na guerra com a Rússia, dizendo que tal medida ameaçaria causar uma “escalada incontrolável”.

Porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Maria Zakharova Ele disse que a ideia era totalmente inaceitável para a Rússia.

Numa conferência de imprensa, referiu-se às recentes declarações do primeiro-ministro britânico, Keir Starmer, e do ministro da Defesa alemão, Boris Pistorius, sobre a possibilidade de os seus países contribuírem com tropas para uma força de manutenção da paz na Ucrânia.

Pistorius disse numa entrevista a um jornal em 18 de Janeiro que a Alemanha, como maior parceiro da OTAN na Europa“teria obviamente um papel a desempenhar” e a questão seria discutida oportunamente.

Starmer disse em 16 de janeiro que a Grã-Bretanha estava discutindo a ideia de uma força de manutenção da paz com outros aliados e que “desempenharemos todo o nosso papel”.

Rússia diz estar aberta ao diálogo com o presidente dos Estados Unidos Donald Trumpque disse que pretende acabar rapidamente com a guerra.

presidente ucraniano Volodimir Zelenskybuscando se reunir com Trump, disse na terça-feira que pelo menos 200 mil soldados europeus de manutenção da paz seriam necessários para evitar um novo ataque russo após qualquer acordo de cessar-fogo.