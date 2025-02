Rússia e Ucrânia Na quarta -feira, outra rotação planejada de Agência Internacional de Energia Atômica (OIEA) Especialistas no Planta de energia nuclear de Zaporizhzhia.

Um comentário da porta -voz do Ministério das Relações Exteriores da Rússia María Zakharova Ele acusou a Ucrânia pela situação, citando as “ações provocativas” de Kiev como a razão por trás da interrupção da rotação.

Ela afirmou que o exército russo esperou que os especialistas da OIEA concordassem por várias horas, mas os especialistas nunca apareceram.

“Em vista do fato de que a situação na área da reunião estava se deteriorando e criando riscos inaceitavelmente altos para o pessoal militar russo e para especialistas da secretaria, caso sua chegada tenha sido tomada para se lembrar do apoio à rotação russa grupo “, disse ela.

Zakharova disse que a coluna que contém militares russos e especialistas na OIEA foi submetida a drones e argamassa após retirada, e que a Ucrânia tentou simultaneamente atingir a planta de Zaporizhzhia usando drones.

“A distância do local de acidente de um dos drones ucranianos até a primeira unidade de energia da planta não passava de 300 metros”, disse ele, acrescentou que Moscou continuará trabalhando com a OIEA para garantir a presença e o trabalho de OIEA de OIEA pessoal na planta.

Em um comentário anterior, porta -voz do Ministro de Relações Exteriores da Ucrânia Heorhii Tykhyi Ele acusou Moscou de “interromper deliberadamente” a rotação e tentar forçar a OIEA a violar a soberania e a integridade territorial de Kiev enviando especialistas internacionais para a planta através do território ucraniano sob controle russo.

“Ao mesmo tempo, Moscou está chantageando a agência bloqueando completamente o trabalho missionário. A pressão russa sobre a OIEA é inaceitável e exigimos que a comunidade internacional defenda a agência contra chantagem russa”, disse Tykhyi.

Ele acusou a Rússia de converter a usina nuclear em uma base militar, como parte da “estratégia mais ampla das ameaças nucleares russas e o uso da energia nuclear pacífica como arma”.

“A presença da OIEA impede que a Rússia implemente esse plano exerce sistematicamente pressão sobre a agência, tenta minar sua autoridade e criar condições sob as quais a supervisão independente será impossível”, disse ele.

Ele acrescentou que a Ucrânia não permitirá que a Rússia socve a independência da OIEA e o “uso” para legitimar seu controle sobre a planta.

A situação em torno da fábrica de zaporizhzhia, a maior e uma das 10 maiores do mundo, em particular, permanece tensa, à medida que as preocupações persistem sobre um possível desastre nuclear entre Moscou e Kiev, que muitas vezes acusaram os ataques mutuamente em torno da instalação.

Zaporizhzhia fica a 40 quilômetros da linha de frente com Moscou e também tem sido frequentemente espancado por ataques aéreos no meio do conflito na Ucrânia.

Desde 1º de setembro de 2022, a equipe da OIEA está presente nas instalações, que está sob controle russo desde março de 2022.