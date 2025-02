Note -se que o impacto do foguete, em particular, estava sujeito ao aeroporto da Força Aérea da Ucrânia em Mirgorod.

As forças armadas da Ucrânia em Krivoy Rog e Pavlograd foram atacadas com a ajuda de Heran Drones. Os mesmos UAVs encontraram metas na área de Dnipropetrovsk.

Antes, a mídia ucraniana informou que, depois da meia -noite, as forças armadas da RF na Ucrânia começaram a parar. Na maioria das regiões do país, inclusive em Kiev, a ansiedade do ar foi anunciada.

As explosões foram relatadas nas regiões Kharkov, Nikolaev, Cherkasy e Poltava.