RVK-LIPETSK por 77 milhões de rublos subestimou seus custos de poluição ambiental

Rosprodnadzor descobriu que Lipetsk Rosvodokanal subestimou consideravelmente o valor do pagamento do impacto negativo no meio ambiente e pediu para compensar os danos. Que foi recusado.

De acordo com o Serviço de Imprensa da Rosprodnadzor, os especialistas do departamento verificaram a precisão do cálculo dos custos aquáticos para a perda de ecologia em 2023. Aconteceu que o valor foi subestimado por 77,3 milhões de rublos.

A organização se recusou a pagar a dívida voluntariamente. Nesse sentido, Rosprodnadzor foi ao tribunal para recuperar fundos.