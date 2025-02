Ryanair disparando os russos de voo para Tallinn. A companhia aérea está relacionada a “novas limitações” para entrar na Estônia. Mas, de fato, não há novas proibições

A Ryanair Air Force Company começou a recusar -se a pousar em voos para cidadãos russos que voam para Tallinn. Representantes da transportadora aérea ao mesmo tempo se relacionam com as novas limitações das autoridades da Estônia, no entanto, no Serviço de Fronteira da Estônia que declaram: não há lei sobre a lei para os cidadãos da Federação Russa.

A Estônia, juntamente com vários outros países da UE, determinou as restrições à entrada dos russos em seu território no outono de 2022: dirigir para a Estônia da UE (isto é, através da fronteira russa-econômica ou, por exemplo, a a Voo direto para Tallinn de Istambul ou Erevan). Mas essa proibição se aplica apenas a pessoas com vistos de turista de Schengen e não se aplica aos proprietários da residência ou visto de longo prazo de qualquer União Europeia e algumas categorias de russos.

Ao mesmo tempo, a entrada na Estônia dos países da UE ainda é bastante legal Talvez Qualquer russo – independentemente do tipo de visto ou do objetivo de visitar. Nos últimos dois anos, muitos turistas russos usaram a Estônia como um país de trânsito para retornar à Federação Russa de uma excursão a países turísticos populares, como Itália, Espanha ou França: retornar a Tallinn e depois o ônibus para o ST . Petersburgo é muito mais barato e muitas vezes mais favorável, mais favorável, mas, por exemplo, retornar à Federação Russa de avião com um transplante em Istambul.

Mensagens de prevenção dos russos para Tallinn em entrevistas especializadas para passageiros em telegrama Lançado aparecer no meio do vegetariano – todos aqueles que diz respeito a voos em Barcelona ou, em Alguns Casos de Dublin.

As companhias aéreas, de acordo com os passageiros afetados, se referiram a uma nova lei que supostamente entrou em vigor em 10 de fevereiro, proibindo os russos, independentemente da presença ou ausência de uma permissão de residência, eles entram na Estônia. Em todos os casos, os representantes de Ryanaira se recusaram a mostrar “nova lei” aos passageiros, bem como publicar documentos de transporte, que seriam um computador adicional por uma taxa judicial.

O caso mais massivo de rejeição, após o qual a situação endereço Muitas das atenção da mídia ocorreram em 18 de fevereiro, quando 15 pessoas não foram autorizadas a voar para Tallinn a partir de Barcelona. Alguns passageiros trouxeram com eles cartas impressas dos serviços de fronteira confirmaram que não eram proibidos de entrar na Estônia – mas não convenceram a companhia aérea.

No dia seguinte em voo de Barcelona não são permitidos Russos com residência de licença européia – enquanto os cidadãos da Federação Russa com vistos de turista conseguiram voar no mesmo avião em Tallinn. Desta vez, funcionários, de acordo com passageiros, Eu fui Já não está sob a lei da Estônia, mas sobre as instruções da gestão da Ryanair.

Em 19 de fevereiro, o comentário oficial foi dado pela Estônia. Em uma entrevista com jornalistas de Delfi lá ConfirmadoO que é enviado regularmente aos lembretes das companhias aéreas sobre as limitações existentes – e que as próximas cartas técnicas na Ryanair foram consideradas um novo limite.

Infelizmente, a Ryanair Air Force Company interpretada pela polícia e pelo departamento de guarda de fronteira. Atualmente, estamos em contato com eles para resolver o mal -entendido. Sem novas limitações.

A companhia aérea em si oficialmente não comentou. Durante esse período, não foram relatados problemas com os registros de voo para Tallinn de outras cidades da UE, exceto Barcelona e Dublin.

A recusa de desembarcar em voos para a Estônia e outros países da região báltica foi relativamente comum no final de 2022, nas primeiras semanas após a introdução de restrições, já que muitos aviões (incluindo a Ryanair) interpretaram inicialmente expansíveis – porque o passageiro recusou o passageiro quem ele é obrigado a trazê -lo de volta à sua própria despesa e pagar sua sentença. No entanto, não foram relatadas falhas em massa de pouso nos voos.