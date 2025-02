S Jaishankar sinaliza a vista ocidental sobre a democracia global na Conferência de Segurança de Munique, o chama de duplo padrão

O ministro de Assuntos Externos, S Jaishankar, mais uma vez enfrentou o Ocidente sobre o que ele descreveu como o “duplo padrão” da democracia global em um painel de discussão na Conferência de Segurança de Munique. Em frente aos líderes ocidentais, incluindo um senador americano, Jaishankar disse diretamente da conversa que o Ocidente tratou a democracia como uma “característica ocidental” e estava ocupada incentivando “forças não -democráticas” no sul global.

Além de Jaishankar, o painel era composto pelo primeiro -ministro da Noruega Jonas Gahr, da senadora americana Elissa Slotkin e do prefeito de Varsóvia Rafal Trzawsk.

Durante o painel de discussão, Jaishankar disse que os países do sul global têm maior probabilidade de se relacionar e dizer que “a experiência indiana é mais transponível para suas sociedades do que talvez para as de outras pessoas”. Ele também disse que era essencial que o Ocidente abraçou os modelos bem -sucedidos de países não ocidentais se ele deseja que a democracia prevaleça.

“Houve um tempo e eu teria que dizer isso honestamente quando o Ocidente tratou a democracia como uma característica ocidental e estava ocupada incentivando as forças não -democráticas no sul global, e ainda assim. Alguns muito recentemente, onde tudo o que ele diz valor em casa não pratica no exterior.

Quando perguntado se os países do sul global ainda aspiram a um sistema democrático e ao modelo que atrairia pessoas, disse o Ministro dos Assuntos Externos: “Veja, até certo ponto, todos os grandes países são únicos em algum momento. Mas, sem um Duvido, esperamos, quero dizer até que ponto pensamos na democracia como uma aspiração universal, idealmente uma realidade.

Jaishankar disse que a Índia “tem sido historicamente uma sociedade aberta” e permaneceu fiel a ser um modelo democrático, apesar dos desafios.

“Eu argumentaria de muitas maneiras que a Índia tem sido historicamente uma sociedade aberta, intimamente ligada ao mundo. Então, acho que em nosso progresso como democracia, o fato de que, apesar de todos os desafios que tivemos, mesmo com uma renda de baixo , permanecemos fiéis ao modelo democrático.

“Então, acho que isso é algo que West deveria ver, porque se você deseja que a democracia finalmente prevaleça, é importante que o Ocidente também adote modelos bem -sucedidos fora do Ocidente”, acrescentou.

A seita “custodiantes autoproduzidos” que questionou os direitos e erros de uma democracia disse que essas pessoas acabariam sendo desafiadas.

“Para guardiões auto -addenominados que nunca lutaram contra uma escolha, que não têm nada a ver com a democracia, na verdade diz ao resto do mundo o que é certo e o que é errado em uma democracia. Acho que é, para mim, inevitável que Seja que será desafiado “, disse ele.

“Cada país tem sua própria política e valores principais. Se você tivesse que procurar, por exemplo, como quantos europeus e ocidentais chegam aos valores atípicos daquela sociedade faziam uma fração disso, todos estariam em armas.

Jaishankar diferiu na opinião de que a democracia global está ameaçada e disse que a Índia é uma sociedade democrática e fornece apoio nutricional a 800 milhões de pessoas. Ele mostrou seu dedo indicador de entrada, dizendo “para nós, a democracia é realmente entregue”.

“Parecia estar otimista no que é relativamente um painel pessimista, se não o espaço. É uma marca de uma pessoa que acabou de votar. As eleições, o eleitorado de cerca de 900 milhões, votou em torno de 700 milhões.

Contrarie o comentário do senador americano Slotkin de que a democracia “não coloca comida em cima da mesa”, Jaishankar disse que a Índia fornece apoio nutricional a 800 milhões de pessoas.

“Senador, você disse que a democracia não coloca comida em sua mesa. Na verdade, na minha parte do mundo, isso acontece. Hoje, como somos uma sociedade democrática, damos apoio nutricional e alimentos a 800 milhões de pessoas. É uma importa o quão saudáveis ​​eles estão e quão cheios de estômagos estão.

Jaishankar respondeu para o oeste na Índia comprando petróleo russo

Anteriormente, Jaishankar rejeitou drasticamente as críticas do oeste à Índia que continuaram a comprar petróleo russo, apesar das sanções ocidentais no meio da invasão da Ucrânia da Rússia e disse que não deve ser uma preocupação para os outros.

Ele argumentou que a Índia evitou um aumento nos preços mundiais do petróleo com suas políticas de compra, o que por sua vez evitou uma possível concorrência com a Europa no mercado.

“Isso é um problema? Por que deveria ser um problema? Se eu sou inteligente o suficiente para ter várias opções, devo me admirar”, disse Jaishankar em um painel de discussão na Conferência de Segurança de Munique em fevereiro do ano passado. Sua resposta foi uma pergunta sobre o ato de equilíbrio da Índia entre seus crescentes laços com os Estados Unidos e o comércio contínuo com a Rússia.

A réplica de Jaishankar causou sorrisos do Secretário de Estado dos Estados Unidos, Antony Blinken e a ministra das Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, que também fazia parte do painel.

Nos últimos anos, a importação de petróleo da Rússia aumentou significativamente, com Moscou se tornando o maior fornecedor de petróleo da Índia, o que representa mais de 35 % das importações no país.

Em dezembro do ano passado, Jaishankar defendeu a decisão da Índia de comprar petróleo da Rússia e perguntou se o mundo tinha um “melhor tratamento” para atender às demandas de energia de Nova Délhi. “Eu tenho óleo, sim. Não é necessariamente barato. Você tem um tratamento melhor?” disse.

Em entrevista a um jornal alemão, Jaishankar disse que a Índia expandiu seus laços econômicos com a Rússia, apesar da agressão militar de Moscou na Ucrânia. Ele também disse que a Rússia nunca violou os interesses da Índia e que os laços bilaterais ainda são “estáveis ​​e amigáveis”.

O comentário de Jaishankar encontrou o apoio do ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, que disse que a Índia comprando petróleo russo era uma “dignidade nacional”.

Jaishankar, em entrevista a um jornal italiano, novamente refutou os ataques do Ocidente contra a compra de petróleo russo na Índia no meio da guerra da Ucrânia e disse que “essa parte do mundo” deve entender que todos têm seus próprios interesses .

Ele apontou a “abordagem seletiva” da Europa, o Ministro dos Assuntos Externos perguntou por que o continente não havia cortado seus laços comerciais com a Rússia, mesmo que fosse uma questão de princípios.