S Jaishankar South South Supply Chain: O Sul Global não pode ser como um reféns de cadeias incertas de suprimento de saúde, diz S Jaishankar

Sublinhando que o acesso aos cuidados médicos é um direito fundamental e não um privilégio, o Ministro das Relações Exteriores, S Jaishankar, disse o sul global sul das cadeias de suprimentos incertas e os caprichos da economia global.

Falando na sessão de despedida da 12ª Conferência Internacional sobre Saúde de Caixa de Saúde.

“Atualmente, os cuidados médicos são um direito fundamental. Não é apenas um privilégio. O Sul global não pode ser um reféns de cadeias de suprimentos incertas e os caprichos da economia global. O período covid foi uma experiência de aprendizado real para todos nós. Devemos estar preparados para o próximo desafio.

Pedindo a necessidade de ter associações globais para abordar as futuras pandemias, Jaishankar disse: “Esses objetivos seriam alcançados melhor se colaborássemos mais de perto. E para o mundo, portanto, minha mensagem seria da importância das associações internacionais. Eu sou. Certamente Todos nós iremos com um senso de propósito mais forte, maior consciência, experiências compartilhadas e certamente uma rede melhor.

Ele disse que não era apenas o sul global, que requer uma associação médica mais forte, mas que o Norte global também deve abordar o problema da escassez de médicos e profissionais de saúde em países que têm uma população que envelhece.

“Há uma grande escassez de médicos, enfermeiros e profissionais de saúde em um grande número de países no norte global, como na América do Norte, Europa, Japão e Extremo Oriente. Quando negociamos as associações de mobilidade hoje, um motorista disso é Para ajudá -los a atender às crescentes necessidades de saúde, o que obviamente precisa levar em consideração uma população que envelhece “, afirmou.

Jaishankar disse que a pandemia Covid-19 serviu de lembrete para países, incluindo a Índia, para localizar a produção e fortalecer as capacidades.

“Um de nossos esforços significativos nessa direção foi a iniciativa E-Arogya Bharti para treinar estudantes médicos e paramédicos na África por meio de aulas on-line. Ao diversificar a produção de medicamentos e expandir a escala dos profissionais médicos, estamos fortalecendo a capacidade do O SUR global para abordar suas principais preocupações “, disse ele.

“Um grande número de nações em desenvolvimento recebeu vacinas fabricadas na Índia (COVID), seja por meio de nossa iniciativa de vacina ‘Maitri’ ou de outros programas globais. Isso contrasta com muitos países desenvolvidos que armazenavam vacinas para os múltiplos de sua população. Ele acrescentou.

O Ministro das Relações Exteriores disse que a Índia entregou mais de 600 projetos de desenvolvimento significativos em 78 países, e a maioria deles se concentrou no setor de saúde.

“Paralelamente, o setor de saúde privado da Índia também contribuiu para instalações e capacidades em diferentes geografias e que quero dizer hoje que valorizamos esse setor como parceiro. De hospitais especializados a centros de saúde primários, tentamos marcar a diferença.

Destacando a diplomacia médica da Índia, Jaishankar disse que a Índia enviou recentemente 66,5 toneladas de suprimentos médicos para tratar a crise humanitária em Gaza.

“Um pouco antes disso, uma remessa de 1.400 kg de medicamentos contra o câncer foi enviada para fortalecer as capacidades médicas dos hospitais na Síria. No Afeganistão, a Índia avançou com 300 toneladas de medicamentos nos últimos anos, além de enviar de especialistas para um hospital Tínhamos construído em Cabul “, disse ele.