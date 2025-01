‘Saala main bhi feku, ye bhi…’: Salman, a brincadeira de Aamir Khan em Bigg Boss 18 revive memórias de ‘Andaz Apna Apna’. olhar

As estrelas Salman Khan e Aamir Khan encantaram o público da final de Bigg Boss 18 ao recriar a cena icônica de seu filme Andaz Apna Apna de 1991. A final terminou com um estrondo na noite de segunda-feira, depois que Karan Veer Mehra foi declarado o vencedor da 18ª temporada de Bigg Boss após derrotar. Viviane Dsena.

Antes do anúncio do vencedor do Bigg Boss 18, Salman Khan foi acompanhado por seu velho amigo e co-estrela de Andaz Apna Apna, Aamir Khan. Os dois puderam ser vistos entrando no palco de bicicletas. Enquanto Salman Khan agia como se estivesse andando em uma motocicleta antiga, Aamir Khan o parabenizou por ser passageiro.