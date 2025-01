Saamna elogia CM Devendra Fadnavis, Pawars por enterrar a machadinha; O que está acontecendo em Maharashtra? – Notícias de Maharashtra

Um mês após o início do clima político electrificado de Maharashtra, as tensões parecem estar a diminuir, com sinais visíveis de degelo. Após dias de apelos à reconciliação no PCN, o porta-voz do Shiv Sena (UBT), Saamana, elogiou o ministro-chefe de Maharashtra, Devendra Fadnavis, oferecendo um caloroso “Parabéns, Deva Bhau” por tentar eliminar os naxalitas no estado.

Alguma coisa está mudando na política de Maharashtra? Esta questão está a ganhar terreno, especialmente à luz das eleições para a Assembleia de Maharashtra, muito contestadas, em Novembro passado, e dos seus resultados. A aliança Maha Vikas Aghadi (MVA) do Shiv Sena (UBT) de Uddhav Thackeray, do NCP de Sharad Pawar e do Congresso foi profundamente derrotado pelo Mahayuti liderado pelo BJPdirigido por Devendra Fadnavis.

Nas pesquisas, Mahayuti, liderado pelo BJP, desferiu um golpe no MVA. O Mahayuti conquistou 235 cadeiras, conquistando quase 50% dos votos na Câmara de 288 membros, enquanto o MVA ficou com apenas 50 cadeiras.

O campo da oposição está visivelmente a adoptar um tom mais suave. Embora o Shiv Sena (UBT) tenha refutado as alegações de “aproximar-se do BJP”, que desenvolvimentos sinalizam realmente uma mudança potencial? Vamos dar uma olhada mais de perto.

SS (UBT) NOZZLE SAAMANA ELOGIA DEVENDRA FADNAVIS, RAUT O APOIA

O porta-voz do Shiv Sena (UBT), Saamana, no editorial intitulado ‘Parabéns, Deva Bhau’, elogiou o ministro-chefe Devendra Fadnavis por seus esforços para eliminar as atividades naxalitas no distrito ocidental de Gadchiroli, em Maharashtra, na fronteira com Chhattisgarh.

“Devendra Fadnavis inaugurou e lançou a pedra fundamental de vários projetos de desenvolvimento em Gadchiroli, anunciando uma nova era de progresso e esta etapa teria um impacto positivo não apenas em Gadchiroli, mas em todo Maharashtra. Nós o parabenizamos e esperamos que suas iniciativas transformem vidas de os tribais”, dizia o artigo Saamana.

“Se Deva bhau (Devendra Fadnavis) quer dar ao distrito de Naxalite Gadchiroli uma nova identidade de cidade siderúrgica, então ele deve ser bem-vindo e realmente merece elogios”, acrescentou.

Dias atrás, durante sua primeira visita a Gadchiroli, afetada pelo Naxal, Fadnavis afirmou que o naxalismo seria em breve erradicado de Maharashtra, pois 11 naxalitas se renderam diante dele.

“CM Fadnavis começou a trabalhar no ano novo e para isso escolheu Gadchiroli. Enquanto muitos ministros caíram na armadilha de conseguir pastas lucrativas e o ministério guardião de um distrito específico, CM Fadnavis veio para Gadchiroli e iniciou uma nova era de desenvolvimento no distrito afetado de Naxal-Naxal”, disse o saamana.

Num aparente ataque ao deputado CM Eknath Shinde, o editorial de Saamana afirmou: “Os anteriores ministros guardiões de Gadchiroli visitaram o distrito muitas vezes. Foi alegado que estas visitas serviram os interesses do lobby mineiro.”

Antes de Fadnavis, que assumiu o cargo de ministro da guarda de Gadchiroli em 2022, Eknath Shinde serviu no distrito.

Horas depois, o deputado do Shiv Sena (UBT), Sanjay Raut, que também é editor executivo do Saamana, disse: “Embora estejamos na oposição, o elogio e as boas-vindas a Fadnavis são porque ele assumiu o controle do eleitorado”.

Raut saudou o Shiv Sena (UBT) como um partido de grande coração.. “Apreciamos as coisas boas feitas até mesmo pelos nossos rivais”, disse Raut à agência de notícias ANI.

O elogio vem semanas depois de Uddhav Thackeray se encontrar com Devendra Fadnavis em 17 de dezembro, durante a sessão de inverno da Assembleia de Maharashtra.

O elogio a Fadnavis foi apoiado pelo deputado Baramati do PCN de Sharad Pawar, Supriya Sule.

“Há apenas uma pessoa trabalhando duro; o resto não está em lugar nenhum. Apenas Devendra Ji está em modo de missão. Ele é bom e desejo-lhe tudo de bom. É um desenvolvimento positivo. RR Patil (ex-vice-CM de Maharashtra ) e o ministro da guarda de Gadchiroli) costumavam visitar a área e fazer um trabalho louvável que hoje Fadnavis levou adiante o legado de Patil”, disse Supriya Sule, filha de Sharad. Pawar.

Os comentários de Sule sobre Fadnavis, o adversário do seu partido, não poderiam ter sido imprevistos.

ESPERANÇAS DE RECONCILIAÇÃO DO PNC GANHAR TRAÇÃO NO PNC

O comentário de Sule seguiu-se a um apelo para acabar com as “diferenças na família Pawar” por parte da mãe do vice-ministro-chefe Ajit Pawar, Ashatai. Ashatai, convocando uma reunião de seu filho e cunhado Sharad Pawar, disse ambos deveriam “se encontrar novamente”“.

“Rezei para que todas as queixas dentro da família Pawar terminassem e que Ajit e Sharad Pawar se encontrassem novamente. Espero que minhas orações sejam atendidas”, disse Ashatai, mãe de Ajit Pawar, na quarta-feira, depois de oferecer orações no templo Vitthal-Rukmini em Pandharpur. .

Enquanto isso, os rumores de uma possível reconciliação também ganharam força depois que Ajit Pawar fez uma visita não programada à residência de Sharad Pawar em Delhi, em 12 de dezembro, para desejar-lhe seu aniversário. A visita ocorreu mais de um mês depois de o PCN de Sharad Pawar ter enfrentado a sua pior derrota nas eleições para a Assembleia de Maharashtra.

O PCN de Ajit Pawar planejou uma reviravolta após o desastre eleitoral de Lok Sabha para ganhar 41 assentos em Vidhan Sabha. Em contraste, o PCN de Sharad Pawar conquistou apenas 10 assentos.

O PCN indiviso foi dividido por Ajit Pawar em 2023 depois que ele se rebelou e se juntou ao governo Shiv Sena-BJP Mahayuti.

Os comentários de Ashatai provocaram um clamor crescente por parte dos líderes do PCN por uma reunião. Para aumentar a intriga, Praful Patel, deputado do NCP de Ajit Pawar, disse Eu ficaria feliz se a família Pawar se reunisse.dizendo que Sharad Pawar era “como Deus para nós”.

“Sharad Pawar sempre foi como um pai para nós. Embora tenhamos assumido uma postura política diferente, sempre respeitamos muito Sharad Pawar”, disse Patel. “Se a família Pawar se reunir, ficaríamos muito felizes… considero-me parte da família Pawar.”

Outro líder do PCN e ministro de Maharashtra, Narhari Zirwal, disse que uma reunião só beneficiaria o partido e os seus trabalhadores. “Sentimo-nos angustiados (devido à divisão no PCN), pois temos grande respeito por Sharad Pawar”, disse Zirwal, citado pelo PTI.

Será que estes elogios e apelos inesperados poderão ser o início de uma redefinição política em Maharashtra, ou serão apenas uma calmaria? Imprevisível, como se diz ser a política de Maharashtra, a nova postura dos partidos da oposição está certamente a ser cuidadosamente monitorizada.