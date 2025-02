‘Sab Maya Hai’: Memes, piadas sobre os resultados das eleições de Délhi inundam as redes sociais

Resultados das eleições de Delhi: Em 8 de fevereiro, ele decidirá quem assumirá a capital nacional. Enquanto a partida de Aam Aadmi (AAP) busca um terceiro termo, o partido Bharatiya Janata (BJP) pretende recuperar o poder após duas décadas em Delhi.

De acordo com as primeiras tendências, o partido de açafrão está muito à frente do partido de Arvind Keriwal. Enquanto isso, piadas, memes e comentários sarcásticos inundaram as redes sociais.

“Não importa quem ganha ou perde. O verdadeiro perdedor nesta eleição de Delhi é, sem dúvida, a Comissão Eleitoral da Índia ”, escreveu um usuário no Twitter (agora x).

Enquanto isso, o BJP tocou a marca Magic 36 de manhã cedo. Embora ainda seja cedo para assumir algo sobre os resultados das eleições de Délhi, o partido do primeiro -ministro Narendra Modi aproveitou significativamente a AAP.

O que previu as pesquisas de saída? Mais de 60% dos 1,5 milhão de eleitores de Delhi participaram das eleições de 5 de fevereiro para 70 assentos da Assembléia. Pesquisas de partida sugerem que o BJP poderia terminar a regra da década da AAP. De acordo com o Axis, minha Índia, o BJP deve ganhar 45 a 55 assentos, bem acima da marca majoritária de 36. É projetado que a AAP garante 15 a 25 assentos, enquanto o Congresso pode conquistar 0-1 assentos.

Se as previsões forem verdadeiras, o BJP poderá recuperar o poder em Delhi após uma longa lacuna, substituindo o governo da AAP. O BJP está sem poder em Delhi desde 1998.

A AAP, liderada por Arvind Kejriwal, venceu os dois últimos de Délhi com uma maioria forte. Em 2015, a AAP obteve 67 de 70 assentos. Em 2020, ele ganhou 62 assentos.

Os principais candidatos da AAP por trás As primeiras tendências mostraram o Parvesh Sahib Singh Verma do BJP em frente a Arvind Kejriwal da AAP no distrito eleitoral de Nova Délhi após a primeira contagem de contagem.

Avadh Ojha, treinador da UPSC e orador motivador que ingressou recentemente na AAP, está atualmente acelerando no assento de Patparganj. O primeiro -ministro de Délhi, Atishi, também está por trás do círculo eleitoral de Kalkaji, de acordo com as primeiras tendências.

