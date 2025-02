"Sábado à noite Finalmente": Ornella vanoni, a bomba em Sanremo algumas horas depois da rua

Roberto Tortora 10 de fevereiro de 2025

Depois de uma piada com Carlo Conti“Fazendo os cálculos minuciosos por minuto dos episódios de Sanremo, Fabio Fazio também teve Ornella vanoni entre os convidados do último episódio de Que horas faz isso nos nove. A senhora da música italiana retornou recentemente aos holofotes para o dueto com Mahmood na música “Santa Alegria”, que é literalmente despovoada em redes sociais, com mais de 40 milhões de visualizações em todo o mundo, 5 destes somente nos unidos Estados.

E o desempenho foi concluído no estudo de Che Tempo Che FA em dezembro, durante a hospitalidade anterior. Um sucesso que valeu a capa na Vanity Fair, sempre combinado com Mahmood. O próprio Fazio parabenizou: “Parabéns, sim, sim, por você, parabéns por você. Você viu o que aconteceu? Quando ele veio aqui, meados de dezembro, você se lembra que cantou a música Sant’algria com Mahmood, o show que você fez Aqui, a turnê fez a capa para esta reunião na semana passada.





O Vanoni Ele explica o sucesso da música: “Ver uma mulher em idade como eu, com um garoto tão jovem e tão bonito e essa doçura que está entre nós é o que ele gostava. A doçura desapareceu, não estamos mais acostumados a vê -la, nem mesmo entre dois cantores que se apresentam juntos, porque um tenta cantar melhor que o outro. Aqui há um conjunto de ternura, eu chamaria isso um pouco esquecido, raramente vemos e temos, temos esse sentimento, essa coisa maravilhosa e também me impressionou enquanto eu cantava “. Com a ironia usual vanoni então falou sobre O insuficiente do festival. Muito tempo, vou morrer.