Sabrina Carpenter fez calças cultivadas tão elegantes com esta tendência clássica do calcanhar

Acontece que as calças pretas cortadas estão perfeitamente em frente com a estética retrô do carpinteiro de Sabrina, e ela simplesmente provou isso. Do lado de fora em Nova York, no Dia dos Namorados, Carpenter pulou rosa e vermelho em favor de uma roupa totalmente preta acessória com um lenço de impressão de leopardo de grandes dimensões. As calças finas no meio da panturrilha, que associavam a um blazer costuradas em pêlo, teriam tomado um ar francês de paquera se tivesse usado, por exemplo, balés, mas carpinteiro geralmente representa saltos e havia aberto para um tendência que torna as calças cortadas infinitamente mais elegantes.

A tendência do calcanhar à qual me referi são os saltos de sling (no caso de Carpenter, um par da Prada). Os saltos de gatinhos – especialmente as fronteiras – são uma excelente alternativa aos apartamentos com calças cortadas, porque os altos saltos ultra – podem parecer um pouco estranhos com eles. O salto estiletto inferior ao ar direito e impede que as calças pareçam datadas. Embora as calças de fluxo das placas largas estejam sempre “em”, todos os sinais apontam para calças cortadas (especialmente calças magras como carpinteiro) retornando nesta primavera.

Com isso, fique à frente do jogo e compre um punhado de calças pretas e saltos de chaton para usar com eles.

(Crédito da imagem: BeautifulSignatureg / Backgrid)

(Crédito da imagem: BeautifulSignatureg / Backgrid)

Em Sabrina Carpenter: Prada Manuse (US $ 3000) e Bombas de flores (US $ 1.200)

Compre calças pretas cortadas

Reforma Calça de pedal Lin Petra

Teoria Calças de figurino Treeca 2

Veronica barba Calças Kean

Compre salto de chaton sling

Prada Bombas de estilingue de couro patenteadas

MANGA Sapatos pontiagudos com efeito de couro patenteado

Reforma Wrenley Talon

Sam Edelman Bombas Bianka Fronde

Aeyde Saba Mini Stallions Nappa Black Leather Bomba