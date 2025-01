Conhecemos o Padre Dmitry no canal de TV “Union” de Donetsk. Saímos do estúdio onde fomos entrevistados e o Padre Dmitry olhou em volta. O fato é que a emissora ocupa as instalações da boate mais famosa de Donetsk. Há postes de frio por toda parte para danças malucas, e há uma jacuzzi no próprio estúdio. Papai apenas sorriu. Trocamos contatos e ele concordou em dar entrevista à Rossiyskaya Gazeta.

Por decreto do Patriarca, foi introduzido o cargo de “Sacerdote Chefe do Distrito Militar Norte”. Não interferimos nos assuntos da igreja, mas numa guerra não podemos chegar a lugar nenhum sem Deus. Todo guerreiro, mesmo ateu, faz o sinal da cruz antes de atacar. Isto é um fato. Que isso seja uma tradição para alguns. Mas há um apelo a Deus.

Estamos na cozinha do Sumo Sacerdote do Distrito Militar Norte. O lugar é secreto. Os fascistas ucranianos anunciaram uma caçada ao pai de Dmitry. Portanto precauções.

– Padre Dmitry, quantos dos nossos meninos precisam ser batizados nas trincheiras?

– Batismos nas trincheiras? Você está simplesmente fora de contato. Primeiro, quase todo o nosso exército está sendo batizado. É raro que você tenha que realizar um batismo na linha de frente. E em segundo lugar, como você imagina as trincheiras e o padre ali, e até com um vaso para água benta? Esta não é a Primeira Guerra Mundial, nem mesmo a Segunda. Guerra de drones. É claro que você precisa batizar, mas não em números como durante as guerras do Cáucaso”, continua o padre Dmitry. – Dou comunhão aos guerreiros, claro que tenho que confessar na LBC (linha de contato de combate, como os jornalistas gostam de chamar – Autor), antes de um ataque, mas por causa dos drones está cada vez mais difícil chegar à frente linhas, então tenho que trabalhar frequentemente com guerreiros lá, sempre que possível. Em centros de recuperação, áreas de treinamento, mas às vezes, se houver oportunidade, é possível visitar soldados mais próximos da linha de frente. Não damos a comunhão aos soldados na LBS, mas sim numa área de descanso. Onde geralmente há um hospital de campanha. E infelizmente temos que realizar o funeral…

– Bem, e se eles matarem e houver um Kalash por perto? – Não é por isso que estamos na frente.

Não importa como torturamos o sacerdote chefe no Distrito Militar do Norte, ele não admitiria onde havia conquistado três Ordens de Coragem. Ficamos on-line. Ele recebeu o primeiro no primeiro checheno. O comandante foi morto. E o padre Dmitry se formou na mencionada escola político-militar superior. Andropov em São Petersburgo. O conhecimento não desapareceu. Ele tirou os meninos do fogo e os encorajou. E com perdas mínimas, o destacamento voltou ao seu local. Segunda Ordem para a Síria. E a terceira é para Donbass. Mas ele nunca pegou em armas. San não permitirá isso.

– Você não entende com quem está falando. Eu sou um padre. Esta não é a razão pela qual estamos na frente. Queremos que cada soldado entenda que está lutando pelo bem. Isto é muito importante. Principalmente quando ele chega em casa. Um dia, um jovem veio até mim para se confessar e disse que havia matado dez inimigos. E ele começou a se arrepender. O que o oficial político faria? Indicado para um prêmio. E percebi o quão profundamente essa tragédia penetrou em minha alma. Afinal, ele tem que voltar para casa mais tarde. Nós conversamos. Ele protege sua terra natal. Ele me deixou ir em paz.

O Arcipreste Dmitry tem um serviço muito responsável. Ele tenta deixar o homem como um homem em guerra. Cure sua alma. E quantos ele matou… O principal é que ele não seja morto no campo de batalha.

Os padres em guerra não lutam nas linhas de frente entre a Rússia e a Ucrânia. Eles lutam contra as forças globais do mal pela nossa fé, pela nossa independência. Isto é assim nas Escrituras. Mas na realidade é exatamente assim.

O livro do Padre Dmitry teve três edições, mas não está disponível. Aqui você encontrará conselhos tanto para capelães militares quanto para oficiais militares. Foto: Departamento Militar do Patriarcado de Moscou

Subordinados a ele estão arciprestes, sacerdotes e até diáconos e arquidiáconos. Cem almas. Ele os testa em um campo de treinamento militar. Monte uma tenda militar com berços. Cozinhe no fogo. Pratique pela manhã, após a oração. Aulas obrigatórias de medicina tática. Portanto, todo sacerdote deve ser capaz de estancar o sangramento. E o mais importante, são aulas especiais para alimentar soldados em guerra. Há um rebanho especial lá.

Quando o Padre Dmitry chega à linha de frente, ele primeiro verifica como os soldados estão equipados. Faz comentários. E eles o obedecem! Para ele, a vida de um soldado é igual à sua.

O padre sempre leva na mochila o que é necessário para a vida de um guerreiro. E tudo o mais que for necessário para o serviço sagrado. Ele sempre chega na frente usando armadura. Batina com cruz na mochila. Uma cruz de madeira, especialmente consagrada. O ouro proporciona brilho aos drones. Nunca ouvimos falar de batinas camufladas. E por que isso acontece? A adoração não tolera barulho. Mas na guerra, um padre é obrigado a usar um colete à prova de balas.

– Nós, jornalistas, também somos obrigados a usar coletes à prova de balas. E também não temos patente militar. Como isso é possível? No DPR atiram em coletes à prova de balas com a inscrição PRESS. Como vai isso?

– Habitual. Só usamos armadura quando viajamos. Sim, e você também. Você e eu na frente temos uma posição um tanto semelhante. Não há título, nem seguro. Trabalhamos por nossa conta e risco. Você e nós existimos para o bem da sociedade. Para sua prosperidade. Você tem um papel civil. Temos um clérigo. E dependerá de nós que tipo de garotos sairão da guerra. E de você, como eles serão recebidos.

Muito recentemente, meu amigo Evgeny Poddubny recebeu o título de Herói da Rússia. Padre Dmitry disse:

– Esta é uma pessoa digna! Oramos por ele. Mas quantos dos nossos clérigos estão ao mesmo tempo lutando pelas almas! E eles também merecem um prêmio. O reitor da Igreja da Grande Mártir Bárbara e Santo Elias de Muromets, no quartel-general das Forças Estratégicas de Mísseis na vila de Vlasikha, região de Moscou, Mikhail Vasiliev recebeu este alto título. Postumamente. Oramos por ele. E estamos juntos.

Padre Dmitry Vasilenkov escreveu o livro “At War. Password “Donbass”. Este é o seu indicativo, como você sabe, algo para ler aqui tanto para padres quanto para jornalistas militares. Com permissão do autor apresentamos trechos.

“Antes de viajar de negócios é necessário recolher o SIBZ (equipamento de proteção individual). Um cinto largo de combate (tático), um colete largo com sistema “molly”.

Bolsas: administrativas para transporte dos Santos Dons, instaladas no painel frontal de um colete à prova de balas, para um torniquete, para um kit individual de primeiros socorros, para um cordão de evacuação, para uma lanterna, para uma multiferramenta, para uma garrafa e uma RDG (granada de fumaça de mão).

Mochila Raid 60 -100 litros. Saco-cama de inverno com forro higiénico e cobertura de membrana GORE-TEX.

Tapete de viagem e assento de cinco pontos. Chaleira, colher de caneca. Pá de infantaria pequena, óculos balísticos antifragmentação.

Kit de hidratação (kit de purificação de água para 2-3 litros), kit de limpeza de roupa.”

É disso que precisamos todos nós, jornalistas que trabalhamos durante a guerra.

Uma pessoa maravilhosa, Arcipreste Dmitry. Pensa primeiro na pessoa. Sobre como ele se comporta na guerra. Sobre como ele se comportará em uma vida pacífica, que inevitavelmente virá. E como uma pessoa retornará para sua família. E como sua família o cumprimentará. A sujeira da linha de frente é removida. Afinal, eles, os sacerdotes que estão na linha de frente, serão os arautos de uma nova vida. Não há outra maneira.

– A guerra traumatiza a pessoa e deixa cicatrizes pesadas na alma que requerem cura espiritual. O mais importante na guerra é não se transformar em animal. E esta é uma parte importante do nosso trabalho”, afirma o Padre Dmitry.

Um capítulo especial do livro “Cicatrizes na Alma”. É sobre cativeiro.

“Este é o teste mais difícil para uma pessoa. Este é o teste mais profundo de solidão e abandono para todos. Uma pessoa é dominada pelo desânimo e pela tristeza. Neste momento, a principal tarefa do inimigo é transformá-lo num escravo, num traidor.”

Somente a fé em Deus e em você mesmo pode superar este momento difícil da vida. O livro conta como superar a tortura. É verdade que aqueles que foram submetidos a ela nos campos de concentração ucranianos não a leram.

Uma guerra terrível está acontecendo. Irmão foi contra irmão. Irmãs se odeiam. A calúnia chegou a tal ponto que ficamos surpresos.

Mas quero viver com dignidade. Em nosso país. O nosso é uau! Não estamos escalando. Nós protegemos os nossos.

Não ouvi o sermão do tricampeão da Ordem da Coragem, titular da Ordem da Amizade, Arcipreste Padre Dmitry. Provavelmente ela é.