Saif Ali Khan atacado: imagem de faca de ‘2,5 polegadas’ alojada na coluna do ator de Bollywood REVELADA

Saif Ali Khan atacado: O ator de Bollywood Saif Ali Khan está fora de perigo e se recuperando no Hospital Lilavati em Mumbai. Na sexta-feira, o ator de 54 anos foi transferido das Unidades de Terapia Intensiva (UTI) para uma sala especial do hospital particular. Neurocirurgiões do Hospital Lilavati removeram uma faca de 2,5 polegadas que estava alojada na coluna de Saif Ali Khan na quinta-feira. . Uma imagem da faca foi revelada!

Saif Ali Khan foi esfaqueado repetidamente por um intruso em seu apartamento no elegante bairro de Bandra West na manhã de quinta-feira e foi levado às pressas para o hospital Lilavati com a lâmina ainda alojada em sua coluna torácica.

De acordo com o relatório do India Today, Saif Ali Khan “entrou no hospital como um tigre” depois que seu filho Ibrahim Ali Khan o levou de seu apartamento em Bandra ao centro médico às 3h30.

Os médicos do Hospital Lilavati disseram que Saif Ali Khan precisa descansar devido a ferimentos de faca, principalmente nas costas, que podem apresentar chances de infecção. “Hoje vamos restringir os visitantes porque queremos que Saif Ali Khan descanse”, acrescentaram os médicos.

Além da lesão na coluna, Khan teve outros dois ferimentos profundos. Eles estavam no pulso esquerdo e no lado direito do pescoço. As lesões foram tratadas pela equipe de cirurgia plástica, liderada pela Dra. Leena Jain.

Além de Khan, uma enfermeira da casa, de 56 anos, Eliyama Philip, que é o denunciante, e uma empregada doméstica sofreram facadas no incidente, disse uma autoridade.

Saif Ali Khan atacado: Polícia de Mumbai prende suspeito A polícia de Mumbai prendeu na manhã de sexta-feira um suspeito de conexão com o ataque ao ator de Bollywood Saif Ali Khan, disse uma autoridade.

O homem, cuja identidade ainda não foi apurada, foi levado à delegacia de Bandra. Ele foi detido depois que a polícia interrogou várias pessoas que se pareciam com o agressor, disse a autoridade.

O homem levado à delegacia de Bandra carregava uma mochila semelhante à vista nas imagens de CCTV do prédio do ator, disse o funcionário.

Fonte