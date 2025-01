Saif Ali Khan atacou: ‘Marcado pelo silêncio…’, babá de Jeh sobre o que aconteceu minutos antes do ator ser esfaqueado

O zelador informou à polícia que o invasor atacou Saif com um objeto de madeira e uma espada hexagonal. Saif conseguiu se defender do agressor e a família saiu rapidamente da sala e trancou a porta. Eles então alertaram as autoridades sobre a situação perigosa.

Após a briga, a família mudou-se rapidamente para um quarto no andar de cima por segurança. Ao ouvir o barulho, os funcionários saíram de seus quartos. Ao retornarem ao quarto de Jeh, encontraram a porta aberta e revistaram a casa em busca do intruso, mas não o encontraram. A polícia continua a investigação.

A senhora Philip disse à polícia que Saif Ali Khan ficou ferido no ataque. Ele tinha ferimentos na nuca, perto do ombro direito, no lado esquerdo das costas e no pulso e cotovelo esquerdos. Esses detalhes foram compartilhados com as autoridades durante a investigação.