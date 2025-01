As impressões digitais do cidadão de Bangladesi acusadas de esfaquear o ator Saif Ali Khan não coincidem com as amostras coletadas na cena do crime, informou um relatório no domingo.

Um relatório exclusivo do meio -dia disse que o Departamento de Investigação Criminal do Estado (CID) apresentou relatórios negativos sobre as amostras de impressões digitais do réu Shariful Islam Shehzad.

Ele afirmou que as impressões digitais tiradas na cena do crime (19 amostras no total) não coincidiram com as do réu, o que levanta sérias dúvidas sobre se a pessoa errada foi presa.

“As impressões digitais dos dez dedos foram enviadas para o escritório de impressão digital do CID. El Cid confirmou agora através de um relatório gerado pelo sistema de que nenhuma das 19 impressões digitais da cena do crime coincide com as do acusado”, disseram as fontes . Este relatório foi enviado ao superintendente do CID em Pune na sexta -feira, acrescenta o relatório.

A polícia de Mumbai prendeu Mohammad Shariful Islam Shehzad em 19 de janeiro em Thane, Maharashtra. Ele foi preso em relação ao ataque de Khan (54) em 16 de janeiro. Saif Ali Khan foi esfaqueado várias vezes no ataque, após o que ele passou por seis cirurgias no Hospital Lilavati, nas proximidades.

Bangladesh preso após duas identificações perdidas Mohammad Shariful Islam Shehzad foi preso depois que duas pessoas não se identificaram.

Antes de Shehzad, a polícia de Mumbai prendeu uma pessoa e a interrogou. No entanto, a polícia esclareceu que ele não tem participação no caso.

A polícia de Mumbai também prendeu outro suspeito em Chattisgarh, identificado como Aakash Kanojia, entre 32 e 33 anos. O suspeito foi capturado pela Força de Proteção Ferroviária de Raipur (RPF) em Durg, Chhattisgarh, enquanto viajava no trem Jnaneswari Express e foi entregue à polícia de Mumbai.

As redes sociais já estão cheias de declarações que indicam discrepâncias entre o homem visto nas imagens de CCTV do edifício e o suspeito preso.

Fonte