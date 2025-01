Saif Ali Khan esfaqueado: cinco perguntas sem resposta

Saif Ali Khan, o ator de Bollywood que ganhou as manchetes na manhã de quinta-feira após um ataque brutal em sua residência em Bandra, está no centro das atenções por cinco perguntas sem resposta. Na madrugada de 16 de janeiro, um intruso esfaqueou várias vezes o ator de 54 anos, resultando em uma cirurgia imediata.

O agressor entrou na casa de Saif Ali Khan às 2h30 e notou Saif Ali Khan depois que um membro da equipe deu o alarme. Ao confrontar o invasor, o ator sofreu uma grave lesão na coluna. A polícia de Mumbai teria identificado o intruso e revelou que ele usou a escada de incêndio para invadir a casa de Saif Ali Khan.

Cinco questões críticas que devem ser respondidas são:

Como o agressor invadiu o quarto das crianças? Não está claro como o intruso entrou no quarto das crianças pela escada de incêndio sem ser detectado e combatido pela segurança.

2. Como é que o intruso desafiou a segurança? O segurança da sociedade supostamente não percebeu nenhuma entrada não autorizada. Isso nos deixa com duas possibilidades: ou o segurança não estava prestando atenção ou o invasor encontrou um ponto cego no sistema de vigilância.

3. Como o invasor conseguiu escapar da captura na maior parte do CCTV? Fontes policiais relataram que imagens de CCTV mostraram o intruso no sexto andar do prédio, informou o PTI. Enquanto isso, a família de Saif Ali Khan mora no 12º andar. A polícia está investigando como o intruso conseguiu escapar de várias outras câmeras CCTV, incluindo uma localizada na entrada.

4. Alguém da casa ajudou você na tentativa de roubo? Dada a capacidade do intruso de se movimentar livremente dentro das instalações, levantam-se questões sobre se o invasor estava familiarizado com o layout do edifício ou se tinha ajuda interna.

5. A família conhecia o intruso? O problema levanta preocupações sobre o conhecimento do intruso sobre o desenho da sociedade. A possibilidade de um trabalho interno está sendo investigada. As autoridades estão investigando a possibilidade de o intruso estar ligado a alguém que tinha acesso regular à casa e poderia ser o mentor do ataque. A polícia está investigando os funcionários e trabalhadores envolvidos nas obras de renovação em andamento na sociedade de Saif Ali Khan.

Fonte