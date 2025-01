Saif Ali Khan esfaqueado: o motorista Bhajan Singh Rana que levou o ator ferido ao hospital Lilavati recria a viagem fatídica

O ator Saif Ali Khan, que foi esfaqueado seis vezes por um intruso em sua casa em Bandra West, Mumbai, na manhã de quinta-feira, dirigiu até o Hospital Lilavati, onde está se recuperando de uma cirurgia. O motorista do carro, Bhajan Singh Rana, que levou Saif ao hospital, recriou como levou o ator ferido de sua casa para o hospital na calada da noite.

Em uma conversa exclusiva com a India Today TV, Rana detalhou como viu Saif Ali Khan encharcado de sangue, que ela inicialmente não conseguiu reconhecer, entrando em seu carro, junto com seu filho Taimur e um homem de 50 anos. Sentado em seu carro, Rana mostrou e explicou o caminho que fez do prédio Satguru Sharan, onde Saif está hospedado, até o Hospital Lilavati, a apenas 2 quilômetros de distância.

“Eu estava indo quando uma mulher gritou comigo: ‘rocha, pedra, pedra’ (pare, pare, pare). A mulher me disse para fazer meia-volta e chegar até a porta do prédio. Parei na porta e vi um homem encharcado de sangue. Sua kurta ficou completamente vermelha”, disse ele.

Rana, natural de Uttarakhand, disse que havia três pessoas no carro e elas estavam decidindo para qual hospital deveriam ir. No final, Saif Ali Khan disse-lhe para levá-lo ao hospital Lilavati.

“Era por volta de 2h45 ou 3h da manhã e a estrada estava completamente deserta. Fomos de Bandra West para Turner Road. Depois disso, fomos para Hill Road, passamos pela Chapel Road antes de chegar ao Hospital Lilavati”, disse ele ao descrever. o caminho que ele fez.

“O menino estava sentado no meio e ele (Saif) estava sentado à sua direita. No começo não consegui reconhecê-lo. Achei que era apenas um paciente e precisava chegar ao hospital o mais rápido possível”, disse o motorista de carro. .

Ao ser questionado se viu as facadas do ator, Rana respondeu que viu um corte atrás e outro próximo ao pescoço. “Não vi nada no rosto. Não consegui ver a profundidade das feridas porque estava encharcado de sangue”, disse ele.

O motorista do carro revelou que ficou nervoso ao transportar o ator ferido para o hospital e disse que a polícia pode tê-lo questionado sobre o ocorrido.

“Tive um pouco de medo de me meter em encrencas. A polícia teria me perguntado como o conheci e como aconteceu esse incidente”, disse ela.

Rana disse que ao chegar ao Hospital Lilavati percebeu que o passageiro ferido era Saif Ali Khan, que foi levado em uma maca para o pronto-socorro.

“Quando ele pediu à equipe do hospital que lhe arranjasse uma maca e se apresentou como Saif Ali Khan, foi então que fiquei sabendo dele. Ter uma estrela tão grande sendo transportada em meu carro foi uma grande satisfação para mim. o hospital a tempo e tendo salvado sua vida”, disse ele.

O motorista do carro disse que não aceitou a multa dadas as circunstâncias e manifestou o desejo de conhecer o ator em breve.

SAIF ALI KHAN ESTÁVEL, PODE SER DESCARREGADO EM 2-3 DIAS

Saif Ali Khan está em condição estável após ser submetido a uma cirurgia no Hospital Lilavati, após receber várias facadas no pescoço, estômago e costas, incluindo uma na coluna torácica.

Os médicos disseram que Khan está respondendo bem ao tratamento e deverá receber alta em dois a três dias.

Segundo a FIR, o ataque a Saif Ali Kan ocorreu por volta das 2h, depois que o intruso entrou no quarto do filho menor do ator, Jeh. Depois que um funcionário da casa deu o alarme, o ator interveio e o invasor o esfaqueou seis vezes.

Surgiram imagens de CCTV do intruso que esfaqueou Saif Ali Khan, mostrando-o entrando furtivamente no apartamento do ator à 1h37 de quinta-feira, com um pano cobrindo o rosto. O intruso é visto vestindo camiseta e jeans e carregando uma mochila.

Outra filmagem mostrou o agressor novamente capturado pelo CCTV às 2h33 correndo escada abaixo. Desta vez, seu rosto estava claramente visível como o pano (um pano vermelho) gacha) foi visto enrolado em seu pescoço. Saif mora no 12º andar do prédio.

A Polícia de Mumbai formou 35 equipes para localizar e prender o intruso. Uma pessoa foi interrogada na sexta-feira, mas a polícia esclareceu posteriormente que ela não estava envolvida no ataque a Saif Ali Khan.