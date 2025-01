Saif Ali Khan esfaqueado: O que é vazamento de líquido cefalorraquidiano? O médico explica os sintomas e o tratamento.

O ator de Bollywood Saif Ali Khan ficou gravemente ferido durante um confronto com um intruso em sua residência em Bandra, Mumbai, na quinta-feira. O ator de 54 anos sofreu várias facadas no ataque brutal, uma delas perto da coluna.

O ator passou por uma cirurgia de emergência no Hospital Lilavati, em Mumbai, logo após o ataque em seu apartamento na luxuosa Bandra. Ele se sente “muito bem”, relatou um médico. Segundo reportagem do PTI, o ator, marido da atriz de Bollywood Kareena Kapoor, terá alta em dois a três dias.

Comentando sobre a lesão profunda na coluna sofrida por Saif, o neurocirurgião do Hospital Lilavati, Dr. Nitin Dange, disse: “Khan teve três ferimentos, dois na mão e um no lado direito do pescoço. E a maior parte estava nas costas, que ficava na coluna, a coluna torácica, como chamamos.

vazamento de líquido espinhal Vamos descobrir o quão perigosa é uma lesão na medula espinhal para o corpo humano. Um médico do Hospital Marengo Asia, em Faridabad, respondeu à questão crucial sobre o que acontece se houver vazamento de líquido cefalorraquidiano. Tarun Sharma, diretor clínico do programa de cirurgia do cérebro e da coluna, disse: “Um vazamento de líquido cefalorraquidiano também é conhecido como vazamento de líquido cefalorraquidiano (LCR). Envolve vazamento de líquido cefalorraquidiano ao redor do cérebro e da medula espinhal. “Vazamentos de LCR podem causar uma redução na pressão do fluido ao redor do cérebro, causando uma variedade de sintomas.”

Sintomas de vazamento de líquido espinhal Alguns dos sintomas de vazamento de líquido cefalorraquidiano são:

O que causa vazamento de líquido espinhal? O vazamento de líquido espinhal pode ocorrer nos seguintes casos:

Lesões na cabeça ou na coluna

Complicações cirúrgicas

Injeções epidurais

Vazamentos espontâneos sem causa aparente. Diagnóstico de vazamento de líquido espinhal Para diagnosticar vazamento de líquido espinhal, são necessárias ressonância magnética ou tomografia computadorizada com contraste e cisterna por tomografia computadorizada, punção lombar ou punção lombar.

Tratamento de vazamento de líquido cefalorraquidiano “Os tratamentos iniciais geralmente se concentram no alívio dos sintomas. Isso inclui o melhor descanso, hidratação e analgésicos. A cafeína, seja em bebidas ou em comprimidos, pode ajudar a reduzir a gravidade da dor de cabeça. O procedimento de tampão sanguíneo epidural é um tratamento eficaz comum no qual uma pequena quantidade de sangue do paciente é injetada no espaço epidural para ajudar a selar o vazamento”, disse o Dr. Sharma.

A intervenção cirúrgica é necessária quando os tratamentos conservadores falham ou a localização exata do vazamento é conhecida, disse o médico.

