Saif Ali Khan esfaqueado ou agindo: a escavação do ministro de Maharashtra após a demissão do ator

O ministro de Maharashtra, Nitesh Rane, questionou o ataque ao ator de Bollywood Saif Ali Khan e perguntou se o incidente foi genuíno ou se o ator de 54 anos estava “apenas atuando”.

Saif Ali Khan dispensado Hospital Lilavati em Mumbai na terça-feiracinco dias após o ataque sofrido por um intruso.

Durante um evento em Pune, Rane disse: “Quando vi Saif Ali Khan após receber alta, duvidei se ele realmente havia sido esfaqueado ou estava apenas agindo”.

Ele ainda acusou os líderes da oposição de expressarem preocupação com um ator apenas quando “um Khan está em apuros”. Ele questionou por que o líder do NCP (SP), Jitendra Awhad, ou a parlamentar de Baramati, Supriya Sule, apoiaram o falecido ator de Bollywood Sushant Singh Rajput.

“Supriya Sule está preocupada com Saif Ali Khan, filho de Shahrukh Khan e líder do PCN, Nawab Malik. Você já a ouviu preocupada com algum artista hindu?”

Khan foi hospitalizado em 16 de janeiro. depois de ser esfaqueado por um intruso que ele havia entrado no apartamento do ator com a intenção de roubá-lo. O invasor foi identificado como Mohammad Shariful Islam Shehzad, cidadão de Bangladeshque foi preso em Thane.

Rane disse: “Antes, os bangladeshianos costumavam ficar no porto de Mumbai, mas agora também começaram a entrar nas casas. Talvez tenham vindo para levá-los embora.”

Notavelmente, Shehzad entrou na casa de Saif Ali Khan em 16 de janeiro, supostamente com a intenção de cometer um assalto. Porém, a situação piorou quando ele foi descoberto por uma empregada no quarto do filho mais novo do ator, Jeh.

A equipe deu o alarme, levando Saif a confrontar o intruso. Durante a briga, o ator foi esfaqueado diversas vezes, incluindo um ferimento grave próximo à coluna. Saif foi levado às pressas para o hospital Lilavati, onde os médicos realizou cirurgia imediata para retirar um pedaço de faca alojado em suas costas, bem como para estancar o vazamento de líquido cefalorraquidiano.