Pode haver mais de uma pessoa envolvida no caso de facada do ator de Bollywood Saif Ali Khan, no qual ele foi preso a um Islã nacional de Bangladesh.

Como motivo para buscar a custódia do Shariful Islam Shehzad Mohammad Rohilla Amin Fakir, também conhecido como Vijay Das, 30 anos, a polícia de Mumbai convocou a mesma suspeita no pedido de remuneração, informou a PTI mencionar um policial.

Depois que o ator foi supostamente esfaqueado pelo Islã seis vezes durante uma tentativa de assalto em sua residência de Bandra nas primeiras horas de 16 de janeiro, a polícia havia perguntado a Saif e a equipe de sua casa para entregar as roupas que eles levaram ao tempo do incidente e também coletou suas amostras de sangue para um exame forense, disse o funcionário.

Era para determinar se o sangue nas roupas do réu era de fato o do ator. No entanto, o réu das impressões digitais Shariful Islam coincidiu com as encontradas na cena do crime.

O Islã Shariful foi preso no vizinho Thane em Mumbai em 19 de janeiro.

O réu, cuja custódia foi estendida pelo tribunal em 29 de janeiro, não estava cooperando com a investigação e não havia fornecido detalhes sobre onde ele obteve a arma usada no crime, disse a polícia.

Enquanto isso, uma equipe policial de Mumbai chegou ao oeste de Bengala no domingo para continuar sua investigação no caso. O réu preso ficou em Calcutá por alguns dias depois de entrar ilegalmente na Índia de Bangladesh.

A polícia de Mumbai está procurando um Sheikh Khukmoni Jahangir, a pessoa que forneceu ao réu um cartão SIM. A polícia recuperou o cartão SIM do réu e foi em nome de Khukmoni Jahangir Sheikh.

Em um comunicado dado à polícia de Mumbai na sexta -feira, Saif Ali Khan disse que o réu exigiu 1 crore de Rs e atacou a ajuda de sua casa antes de esfaqueá -lo várias vezes quando ele tentou intervir.

Saif foi esfaqueado seis vezes nas primeiras horas de 16 de janeiro em sua residência em Bandra. Ele foi urgentemente levado ao Hospital Lilavati, onde foi submetido a uma cirurgia na coluna vertebral e plástica por suas feridas.