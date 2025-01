Saif Ali Khan, Kareena Kapoor e crianças receberam proteção policial temporária; A empresa de Ronit Roy protege sua casa

O casal de Bollywood Saif Ali Khan e Kareena Kapoor, junto com seus filhos, Taimur e Jeh, receberam proteção policial temporária depois que o ator foi esfaqueado em sua residência durante uma tentativa de assalto. Para reforçar ainda mais a segurança em meio às preocupações após o incidente do esfaqueamento, Saif Ali Khan também contratou a empresa de segurança do ator Ronit Roy para sua proteção.

Câmeras CCTV estavam sendo instaladas na casa do ator em Bandra, onde ocorreu o incidente, antes de ele receber alta.

Saif Ali Khan foi levado ao Hospital Lilavati pouco depois da meia-noite de 16 de janeiro devido a facadas. Ele recebeu alta na terça-feira, cinco dias após o ataque. Fotos de Saif saindo do hospital e voltando para casa em meio à forte segurança policial se tornaram virais nas redes sociais. Leia também | Shiv Sena (UBT) vs Shiv Sena no ataque de Saif Ali Khan: Nirupam questiona recuperação ‘rápida’, Dubey responde

Dentro de seu complexo predial, o ator até parou para cumprimentar o ataque das câmeras. Kareena Kapoor também teria chegado ao Hospital Lilavati de Bandra antes do ator receber alta.

Ronit Roy é o proprietário da agência “Ace Security and Protection”, que também trabalhou com Amitabh Bachchan e Akshay Kumar no passado.

No domingo, um cidadão de Bangladesh foi preso em conexão com o ataque a Saif Ali Khan.

Durante a investigação, o cidadão do Bangladesh revelou que na noite do crime entrou na residência de Saif Ali Khan com a intenção de o roubar. Ele queria roubar alguém rico na cidade e fugir para seu país com o saque para ajudar sua mãe doente, revelou o agressor à polícia.

Um policial ciente da investigação do caso do ataque a Saif Ali Khan disse à TOI que o cidadão de Bangladesh escolheu a casa do ator aleatoriamente.

“Tudo o que ele queria era roubar alguém rico e fugir para Bangladesh com o saque para ajudar sua mãe doente”, disse a polícia.

